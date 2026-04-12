Phân khúc bất động sản nào dẫn dắt thị trường khi lãi suất tăng?

Những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và chủ đầu tư uy tín sẽ có lợi thế lớn, trong khi các sản phẩm thiếu những yếu tố này sẽ gặp khó khăn.

CTCP Đầu tư Sài Gòn High Rise vừa tổ chức lễ cất nóc dự án The Aspira, đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.



Khẳng định năng lực

Được khởi công từ tháng 10/2024, dự án đã cất nóc sớm hơn gần 1 tháng. Sau cột mốc cất nóc, The Aspira sẽ tiếp tục được triển khai ở giai đoạn hoàn thiện, hướng đến kế hoạch bàn giao dự kiến vào quý II/2027.

Dự án The Aspira vừa cất nóc và sẽ bàn giao nhà vào quý II/2027.

Dự án tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai 2, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM, trên khu đất có quy mô 9.372 m2, gồm 2 block cao 30 tầng cung cấp ra thị trường 1.204 căn hộ và 8 căn shophouse khối đế. The Aspira dành cho nhóm cư dân năng động với hệ tiện ích theo mô hình “trạm sạc năng lượng”, tích hợp hơn 38 tiện ích nội khu từ tầng trệt đến tầng thượng.

Ông Bùi Bá Nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Sài Gòn High Rise cho biết, lễ cất nóc The Aspira là cột mốc đầu tiên để doanh nghiệp khẳng định năng lực triển khai trên thị trường nhà ở.

“Việc hoàn thành vượt tiến độ hôm nay là kết quả của nỗ lực không ngừng từ Sai Gon High Rise và các đối tác. Từ dự án này, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển các sản phẩm dựa trên vị trí chiến lược, pháp lý vững chắc, ứng dụng công nghệ và không gian xanh, phù hợp với chiến lược bất động sản bền vững mà Sai Gon High Rise luôn hướng tới”, ông Nghiệp nói.

Tương tự, Công ty CP Bất động sản Seaholdings vừa tiếp tục mở bán giai đoạn tiếp theo của dự án Destino Centro ở tỉnh Tây Ninh. Dự án Destino Centro do SeaHolding làm chủ đầu tư tại mặt tiền quốc lộ 1A của tỉnh Tây Ninh. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 21.565 m2, được thiết kế 5 block cao 20 tầng với khoảng 2.000 căn hộ chung cư, hiện dự án đang đẩy nhanh xây dựng, trong đó có block Amor đã cất nóc vào cuối 2025.

Sắp tới, đoạn quốc lộ qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh cũ sẽ được nâng cấp với tổng chiều dài gần 10 km, có điểm đầu giao với đường Kinh Dương Vương, điểm cuối giáp Long An cũ. Khi hoàn thành nâng cấp, cư dân có thể di chuyển liền mạch vào TP.HCM, giảm tình trạng kẹt xe vì nút thắt cổ chai như hiện tại.

Vị trí dự án Destino Centro cũng cách hàng loạt hạ tầng lớn trong chưa đầy 10 phút lái xe như cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3. Điều này giúp dự án Destino Centro không chỉ thuận tiện kết nối với các khu vực trung tâm mà còn mở ra cơ hội đầu tư đầy tiềm năng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xung quanh.

Theo lãnh đạo SeaHolding, dự án nổi bật nhờ giá bán hợp lý - chỉ từ 32 triệu đồng/m2, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ các gia đình trẻ đang tìm kiếm căn hộ đầu tiên đến các nhà đầu tư muốn sở hữu bất động sản sinh lời ổn định. Các căn hộ được thiết kế linh hoạt, tối ưu diện tích và công năng sử dụng, mang lại trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi.

Cũng tại thị trường Tây Ninh, BIM Land - thành viên Tập đoàn BIM đã tổ chức lễ khởi công dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức. Theo đó, Thanh Phú Centre Point được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thương mại tích hợp, kỳ vọng trở thành điểm nhấn giao thương tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Dự án Thanh Phú Centre Point được quy hoạch với nhiều cấu phần chức năng nhằm tạo nên một hệ sinh thái đô thị đa lớp, gồm Mega mall 9,5 ha, công viên trung tâm 8 ha, hồ sinh thái 3,8 ha, không gian sự kiện quy mô lớn với sức chứa lên tới 10.000 người, show nhạc nước quy mô lớn hàng đêm trên hồ trung tâm.

Chủ đầu tư cho biết, dự án hướng tới việc hình thành một không gian tích hợp các hoạt động mua sắm, giải trí và dịch vụ, qua đó góp phần tạo dòng người và thúc đẩy tiêu dùng tại chỗ.

Nhu cầu ở thực dẫn dắt

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam - cho biết thị trường bất động sản bước vào quý II/2026 không còn ở trạng thái suy giảm nhưng cũng chưa phải là giai đoạn bùng nổ, mà đang trong một quá trình chuyển trạng thái. Sau nhịp chững lại đầu năm, hiện mức độ quan tâm của người mua đã bắt đầu quay trở lại, dù vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Tuấn, hiện cấu trúc nhu cầu về bất động sản đã thay đổi rõ rệt. Thị trường hiện nay được dẫn dắt bởi người mua ở thực và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, thay vì dòng tiền đầu cơ ngắn hạn như các chu kỳ trước. Cùng với đó, tín hiệu tích cực của quý II nằm ở việc thanh khoản có xu hướng cải thiện dần nhưng mang tính chọn lọc rất cao.

BIM Land Nam tiến bằng dự án Thanh Phú Centre Point tại xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

“Riêng với phân khúc căn hộ tại các đô thị lớn vẫn giữ vai trò dẫn dắt nhờ nhu cầu ở thực ổn định. Trong khi đó, đất nền vùng ven bắt đầu có tín hiệu quan tâm trở lại nhưng sẽ không còn những đợt “sóng” mạnh như trước mà phụ thuộc nhiều vào quy hoạch và hạ tầng”, ông Tuấn nói.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng Giám đốc DKRA Group cho rằng - trong năm 2026, bất động sản nhà ở vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường, nhờ gắn với nhu cầu ở thực và có tính thanh khoản tốt.

Theo đó, ở phân khúc căn hộ, TP.HCM và Bình Dương tiếp tục là những khu vực trọng điểm nhờ tốc độ đô thị hóa cao và nhu cầu nhà ở lớn. Với nhà phố, biệt thự, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven sẽ rõ nét hơn, đặc biệt tại Long An cũ và Bình Dương cũ, nơi còn quỹ đất và mức giá hợp lý hơn.

“Những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh và chủ đầu tư uy tín sẽ có lợi thế lớn, trong khi các sản phẩm thiếu những yếu tố này sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng thị trường bất động sản TP.HCM sẽ tiếp tục phục hồi theo hướng thận trọng và có sự phân hóa rõ nét giữa các phân khúc”, ông Thắng thông tin.

Dự kiến trong quý II/2026, thị trường TP.HCM và vùng phụ cận sẽ có khoảng 5.000 - 7.000 căn hộ được đưa ra, tiếp tục đóng vai trò nguồn cung chủ lực. Thị trường đang chuyển dần sang giai đoạn phát triển ổn định, chọn lọc và bền vững hơn, trong đó dòng tiền sẽ ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực, pháp lý rõ ràng và có khả năng khai thác sử dụng thực tế.