Phan Đinh Tùng rút khỏi show của 32 anh tài

Phan Đinh Tùng sẽ không biểu diễn tại Gai Home concert diễn ra vào 26/4. Sự kiện này quy tụ 32 nghệ sĩ trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong bài đăng tối 20/4, Phan Đinh Tùng thông báo không thể biểu diễn ở Gai Home concert diễn ra vào 26/4 tại Hưng Yên. Tuy nhiên, anh vẫn tham gia sự kiện với tư cách khán giả. Nam ca sĩ giải thích từ đầu năm nay, anh không nhận lịch công việc vào ngày Chúa Nhật (ngày lễ của người Công giáo). Phan Đinh Tùng mong khán giả cảm thông cho quyết định của mình.

“Đây là quyết định rất khó khăn, bởi Tùng hiểu mình đã lỡ đi cơ hội được đứng trên sân khấu, gặp gỡ và hát cho những người đã luôn ở bên Tùng từ ngày đầu tiên... Dù không thể đứng trên sân khấu, tôi vẫn sẽ có mặt như một khán giả để cùng mọi người thưởng thức và cổ vũ cho chương trình. Tôi xin gửi tất cả tình cảm, lòng biết ơn đến các Gai con và toàn thể khán giả của Gai Home concert. Cảm ơn mọi người đã luôn kiên nhẫn, thấu hiểu và ở lại với tôi”, Phan Đinh Tùng chia sẻ.

"Tùng hy vọng trong một dịp thật gần sẽ lại được đứng trên sân khấu và hát cho mọi người, với một trái tim trọn vẹn hơn, bình an hơn", ca sĩ nói thêm.

Gai Home concert diễn ra ngày 26/4, quy tụ 32 trong số 33 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1. Đã diễn ra nhiều đêm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM nhưng Gai Home concert vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Bên cạnh đó, vừa qua ê-kíp sản xuất xác nhận chương trình trở lại với mùa 2. Thông tin lập tức gây chú ý, kéo theo sự mong đợi lớn từ khán giả.