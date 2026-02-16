Phan Đinh Tùng gây bàn tán

Phan Đinh Tùng kỳ vọng ca khúc “Happy New Year” sẽ thành bản hit đình đám như “Khúc hát mừng sinh nhật”. Dù vậy, khởi đầu của sản phẩm kém ấn tượng.

Phan Đinh Tùng vừa ra mắt MV Happy New Year. Anh kết hợp cùng rapper GDucky để thực hiện tham vọng tạo nên một ca khúc “hái ra tiền” trọn đời như Khúc hát mừng sinh nhật. Những ngày qua, Happy New Year ít nhiều tạo ra hiệu ứng sau khi Phan Đinh Tùng chia sẻ: “Làm sao để vài ba năm sau, cả thế giới sẽ hát Happy New Year”.

Tuy nhiên, bước khởi đầu của Happy New Year phiên bản Việt không ấn tượng. Sau gần 24 giờ ra mắt, MV hút 4.000 lượt xem, các chỉ số tương tác như bình luận, chia sẻ cũng khiêm tốn. Bên dưới MV, khán giả để lại bình luận thất vọng sau khi vào nghe Happy New Year trong tâm thế là ca khúc được Phan Đinh Tùng kỳ vọng thành hit nhưng thực tế không làm họ thỏa mãn.

Phan Đinh Tùng từng kỳ vọngsẽ có bản hit mới. Ảnh: FBNV.

Ở Happy New Year, Phan Đinh Tùng viết lời đan xen tiếng Việt và tiếng Anh. Anh đặt cụm từ chính “Happy New Year” vào câu hát lặp đi lặp lại cả bài. Hỗ trợ cho giọng hát trong Happy New Year là bản phối từ dàn nhạc giao hưởng, chú trọng sự hào hùng, phấn khởi và chiều sâu không gian.

Đoạn rap của GDucky bị nhận xét không hợp tổng thể. Phần điệp khúc đắt giá nhất của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ chính bản hit của ABBA, nhưng lại không tạo được giai điệu cuốn hút, dễ nhớ bằng.

Ngoài ra, chia sẻ “Làm sao để vài năm sau cả thế giới hát phiên bản Happy New Year này” của Phan Đinh Tùng khiến khán giả tranh luận. Happy New Year phiên bản Vpop gây bàn tán trên mạng xã hội, song lại đang bị ngó lơ trên các nền tảng nghe nhạc, dẫn đến thành tích khiêm tốn.

Phan Đinh Tùng là ca sĩ gạo cội của thị trường nhạc Việt. Anh nổi lên khi là thành viên của nhóm MTV đình đám một thời. Từ 2003, Phan Đinh Tùng rời MTV và sớm gặt hái thành công trên con đường hoạt động solo. Gần 25 năm làm nghề, Phan Đinh Tùng nắm trong tay nhiều bản hit, đáng kể nhất là Khúc hát mừng sinh nhật hiện hút hơn 300 triệu view.

Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đình Tùng thành bản nhạc quốc dân của khán giả Việt, bật ở mỗi dịp sinh nhật. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một bản hit có thể nuôi ca sĩ đến trọn sự nghiệp âm nhạc.