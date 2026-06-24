Phấn đấu thu nhận 300.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

Bộ Công an đẩy mạnh đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên cả nước, phấn đấu thu nhận 300.000 mẫu đến hết năm 2026.

Thông tin trên được nêu ra tại lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc được Bộ Công an tổ chức ngày 24/6.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: C06.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) cho biết: “Triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được khảo sát, xác minh và cập nhật thông tin trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu đạt 70% số lượng thân nhân đủ điều kiện đã cập nhật trên hệ thống được thu mẫu (thu tối đa 2 thân nhân/1 liệt sĩ).

Công tác thu mẫu sinh phẩm ADN theo kế hoạch bảo đảm đúng người, đúng diện đối tượng và tuân thủ các quy định”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh.

Thời gian qua, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Công ty Cổ phần GeneStory triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin vào cơ sở dữ liệu, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Bộ Công an đặt mục tiêu từ ngày 25/6 đến ngày 25/7/2026 phấn đấu thu được 250.000 mẫu và từ ngày 26/7 đến ngày 31/12/2026 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu.

Về tiến trình triển khai, công an cấp xã phối hợp với UBND cấp xã rà soát, khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và tạo lập dữ liệu trên hệ thống.

Căn cứ dữ liệu công an cấp xã cập nhật trên hệ thống, C06 lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu và phối hợp với công an địa phương xây dựng lộ trình, phương án thu mẫu phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn; thực hiện thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm bảo đảm đúng người, đúng diện thu mẫu và tuân thủ theo quy định.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân 3 Liệt sĩ. Ảnh: C06.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, sự quyết tâm, quyết liệt của Bộ Công an khi chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp phương tiện hiện đại để thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu AND.

Theo Phó thủ tướng, hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

“Nhiều thân nhân của liệt sĩ nay tuổi đã cao, yếu. Nhiều người đã mang khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội có thể mất đi, lại thêm một khoảng trống lịch sử cần phải được lấp đầy.

Trong khi đó, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong trường hợp còn thiếu thông tin đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm AND thân nhân liệt sĩ đóng vai trò hết sức quan trọng”, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không được để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân 3 Liệt sĩ: Liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ) có phần mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, Gia Lai; 2 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ: Liệt sĩ Đoàn Văn Khải (quê quán xã Khánh An, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê quán xã Minh Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa).

Hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội tại lễ phát động. Ảnh: C06.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu chứng kiến hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hoạt động tư vấn, trao tặng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ cũng sẽ được tổ chức tại sự kiện.

Lễ phát động là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho đợt triển khai cao điểm đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự đồng lòng của nhân dân, đợt cao điểm sẽ góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa.