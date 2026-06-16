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Xã hội

Huế lấy mẫu ADN 1.456 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

  • Thứ ba, 16/6/2026 15:50 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sáng 16/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Huế, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính. Ảnh: VOV.

Đợt này, lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu, số hóa thông tin và bàn giao mẫu đối với 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Quá trình lấy mẫu được thực hiện theo quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, phục vụ công tác đối sánh và xác định danh tính liệt sĩ.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 27/7/2027, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với khoảng 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Cùng ngày, các lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục rà soát thông tin tại một số địa điểm nghi có mộ tập thể, trong đó có khu vực Cửa Chánh Tây, phường Phú Xuân.

Các cơ quan chuyên môn đang thu thập thông tin, khoanh vùng khảo sát và chuẩn bị thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

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Triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính. Ảnh: VOV.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, địa phương đang đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin liên quan các địa điểm nghi có mộ tập thể.

“Thông qua công tác tuyên truyền của báo chí, một số nhân chứng đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan các địa điểm nghi có mộ chôn tập thể. Thành phố đã nhiều lần khảo sát thực địa, họp bàn phương án để sớm triển khai quy tập, đưa các liệt sĩ về an nghỉ tại các nghĩa trang”, ông Mạnh nói.

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https://vov.vn/xa-hoi/hue-lay-mau-adn-1456-mo-liet-si-chua-xac-dinh-danh-tinh-post1306880.vov

Theo Lê Hiếu/VOV

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