Lào Cai truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ

Tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 2 và bà Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương và thân nhân các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bát Xát, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa 9 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thực hiện Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Bát Xát. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đội quy tập, tìm kiếm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tìm kiếm, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 350B Quang Kim, xã Bát Xát. Sau lễ truy điệu, các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bản Qua, xã Bát Xát.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Bát Xát Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong những năm tháng chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, Bát Xát là một trong những địa bàn diễn ra nhiều trận chiến đấu ác liệt.

Tại các xã biên giới như A Mú Sung, Trịnh Tường, Y Tý, Bát Xát, Mường Hum, Dền Sáng..., nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân các dân tộc địa phương đã kiên cường bám đất, bám làng, bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Sự hy sinh của các anh đã góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau nhiều năm, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn gặp không ít khó khăn do địa hình chiến trường thay đổi, nhân chứng lịch sử ngày càng ít, nhiều khu vực hiểm trở, xa xôi. Tuy nhiên, với đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, các cấp, ngành và địa phương vẫn nỗ lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và người thân.

Tại lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khảo sát, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Từ khi triển khai chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ, khai quật 931 trong tổng số 1.262 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy hơn 600 mẫu hài cốt phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.