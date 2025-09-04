Phạm Quỳnh Anh lần đầu lên tiếng vụ ồn ào rạn nứt với Bảo Anh

Phạm Quỳnh Anh cho biết cô và Bảo Anh xảy ra hiểu lầm nhưng chưa có dịp nói rõ với nhau, dẫn đến cả hai chịu nhiều tổn thương.

Tối 4/9, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng về nghi vấn đời tư giữa cô với Bảo Anh gây xôn xao suốt nhiều năm qua. Theo Phạm Quỳnh Anh, dù Bảo Anh đã lên tiếng mong mọi chuyện khép lại nhưng cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn tán, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề tấn công, xúc phạm cô và gia đình.

Do đó, sau 7 năm, cô quyết định nói rõ mọi chuyện. Đầu tiên trong bài đăng dài trên trang cá nhân vào tối 4/9, Phạm Quỳnh Anh cảm ơn Bảo Anh vì đã lên tiếng. Giữa hai người xảy ra hiểu lầm nhưng chưa có dịp nói rõ sự việc với nhau, dẫn đến để lại rất nhiều sự tổn thương cho cả hai.

“Ở đây, chị không sợ hãi việc nói ra. 7 năm qua với biết bao nhiêu sự nhẫn nhịn, chịu đựng theo cấp số nhân được học qua mỗi năm ‘nhờ’ những lời lẽ cay nghiệt đến rợn người từ một bộ phận trên mạng, đã có những chị lúc muốn nói ra để trút hết cho nhẹ lòng. Nhưng với sự công kích, hung hãn từ họ, nói ra được cho người này lại chưa chắc đã tốt cho người kia, thắng thua chưa bao giờ là điều cần thiết đối với chị. Điều chị cần là gìn giữ cho tất cả”, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ về sự việc gây ồn ào suốt nhiều năm qua giữa cô với Bảo Anh. Ảnh: FBNV.

Cô tiếp tục: “Chị nghĩ em đã qua tuổi trưởng thành, cũng từng trải qua biến cố để nhận ra có lẽ trong câu chuyện này đến cuối cùng chúng ta đều là nạn nhân của sự dẫn dắt từ mạng. Hôm nay xin được phép nói rõ lý do cho sự im lặng bấy lâu nay của mình. Lý do thứ nhất, năm 2018, ly hôn không phải là quyết định dễ dàng với bất kỳ gia đình nào, rất nhiều thứ cần phải sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống cho 3 mẹ con.

Lý do thứ 2, theo Phạm Quỳnh Anh, cô muốn giữ lại sự bình yên cho các con thời điểm đó và cả tương lai sau này luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi. Khi ấy các con còn quá nhỏ, tôi chỉ cố gắng làm sao giải quyết khéo léo mọi sự, chia tay trong văn minh, hạn chế những ồn ào”.

Lý do thứ 3 Phạm Quỳnh Anh đưa ra là vài bình luận trên mạng xã hội. Cụ thể, Phạm Quỳnh Anh viết: “Bình luận trên mạng đưa ra câu chuyện giữa B.A. (được cho là Bảo Anh) và anh Q.H. (Quang Huy) chứ không phải là từ Q.A. (Quỳnh Anh). Tôi có thể ngẩng cao đầu nói mình không là người làm việc đó, không hiểu rõ cũng không liên quan đến việc đó vì trước đó tôi và anh Q.H. đã ly thân. Và khi không liên quan thì trách nhiệm giải thích không thể thuộc về tôi, mà phải từ những người liên quan trực tiếp trong câu chuyện chứ. Tôi biết gì về chuyện đó mà lên tiếng?”.

Phạm Quỳnh Anh chỉ ra lý do thứ 4 là cô đã phải chịu những tổn thương từ người thân trong gia đình của B.A. Theo Phạm Quỳnh Anh, những từ ngữ như “thủ đoạn” hay “giở trò dơ bẩn để quay lại showbiz” ám ảnh nữ ca sĩ. Nó chạm đến tự trọng của Phạm Quỳnh Anh. Ca sĩ khẳng định cô được bố mẹ giáo dục đàng hoàng, không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò. Nhưng vì chuyện này, cô bị công kích suốt 7 năm qua.

Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng nữ ca sĩ hiểu tâm lý người thân Bảo Anh vì thương con nên đã mất bình tĩnh. Vậy nên, Phạm Quỳnh Anh chọn cách im lặng và cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất.

Phạm Quỳnh Anh cũng đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô với Bảo Anh từ 2017 để làm rõ sự việc.

“Điều mình mong muốn lúc này, được nói ra một lần cho rõ và chấm dứt tất cả hiểu lầm tại đây. Mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi và cho chúng tôi, gia đình được yên. Câu trả lời cho những thắc mắc, nay các bạn đã có. Tôi không hiểu vì sao đã 7 năm qua, cả Quỳnh Anh lẫn Bảo Anh đều bắt đầu những chặng đường mới, với cuộc sống mới mà vẫn có thật nhiều người mắc kẹt lại với câu chuyện quá khứ này cùng sự hung hãn vô lý”, Phạm Quỳnh Anh bức xúc.

Sáng 4/9, Bảo Anh cũng lên tiếng về việc suốt nhiều năm qua bị hiểu lầm có liên quan đến chuyện gia đình của đàn chị. “Xin hãy để mọi thứ dừng lại, để những người trong cuộc có được sự bình yên cho riêng mình”, Bảo Anh bày tỏ.