Phái đoàn Mỹ vứt bỏ điện thoại trước khi rời Trung Quốc

Phái đoàn Mỹ và các nhà báo tháp tùng Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc được cho là phải vứt bỏ toàn bộ thiết bị điện tử trước khi lên Không lực Một rời Bắc Kinh.

Tổng thống Trump lên Không lực Một rời Bắc Kinh sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Theo tiết lộ từ FOX, các biện pháp phòng ngừa an ninh mà phái đoàn Mỹ và nhóm phóng viên tháp tùng Tổng thống Donald Trump phải tuân thủ khi tới Trung Quốc là "chưa từng có".

Dù chuyến đi được công khai ca ngợi là một thành công, phía Nhà trắng cho rằng vẫn có "mối đe dọa" từ việc Bắc Kinh nghe lén các thiết bị công nghệ cá nhân.

Cụ thể, MC Lawrence Jones trích dẫn một bài đăng của phóng viên tờ New York Post là Emily Goodin tiết lộ cách "các nhân viên thuộc phái đoàn Mỹ" được yêu cầu vứt bỏ toàn bộ điện thoại dùng một lần vào thùng rác trước khi lên Không lực Một rời Bắc Kinh.

"Không một thứ gì từ Trung Quốc được phép mang lên máy bay", nữ phóng viên chia sẻ. Bình luận về vấn đề này, ông Jones cho rằng dù Mỹ sẽ cố gắng tỏ ra thiện chí để đạt được các thỏa thuận công khai, nhưng vẫn nhận thức được mối đe dọa từ Trung Quốc.

Trong khi đó, Mediaite trích dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ phía Nhà Trắng được cho là đã yêu cầu các nhà báo giao nộp lại thẻ tác nghiệp và huy hiệu cài áo dùng để nhận diện trong suốt chuyến đi. Những vật dụng này sau đó đã bị ném vào "một thùng rác" cùng với "điện thoại dùng một lần của phái đoàn".

Tiếp nối những quan sát của ông Jones, người đồng dẫn chương trình Ainsley Earhardt tiết lộ rằng cô có nguồn tin trên chuyến bay và đã nắm được chi tiết về các biện pháp an ninh mà phái đoàn cũng như nhóm báo chí phải thực hiện.

"Họ phải để lại điện thoại của mình và tắt nguồn đi. Chúng không được phép mang vào Trung Quốc, hoặc nếu có mang theo phải để lại trên máy bay. Trong suốt chuyến đi, thiết bị phải tắt nguồn và họ tuyệt đối không được sử dụng", Earhardt chia sẻ.