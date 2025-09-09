Pha xử lý bước một gây sốt của Sesko

Benjamin Sesko tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau trận Slovenia gặp Thụy Sĩ ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 9/9.

Sesko thi đấu rất nỗ lực ở vòng loại World Cup 2026.

Tiền đạo cao 1,95 m của Manchester United khiến mạng xã hội bùng nổ với một pha xử lý bóng bước một đẳng cấp. Trong tình huống đó, Sesko bay người đỡ bóng gọn gàng, khiến người hâm mộ trên X phải thốt lên: “Sesko hệt Zlatan”, “Anh ta không phải người thường”, hay “Sesko giống cỗ máy hơn là cầu thủ”.

Với chiều cao tưởng chừng bất lợi trong những pha đòi hỏi kỹ thuật, chân sút người Slovenia vẫn thể hiện sự mềm mại hiếm thấy ở một trung phong lực lưỡng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Sesko phô diễn kỹ năng cá nhân. Khi còn khoác áo RB Leipzig, anh từng nhiều lần khiến đối thủ bất ngờ với những pha qua người, đảo chân hay xử lý trong phạm vi hẹp. Chính sự kết hợp giữa thể hình và kỹ thuật đã góp phần thuyết phục Manchester United bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ chân sút này trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc ngẫu hứng gây sốt, Sesko lại không để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu. Anh không ghi bàn, không kiến tạo, và Slovenia phải nhận thất bại 0-3 trước Thụy Sĩ. Trang thống kê Flashcore chấm Sesko 6,5 điểm - mức chỉ ở ngưỡng trung bình.

Pha xử lý ấy cho thấy tiềm năng và phẩm chất kỹ thuật đặc biệt của Sesko, nhưng để thật sự vươn tầm ở Man Utd và tuyển Slovenia, tiền đạo 22 tuổi cần biến những khoảnh khắc cá nhân thành hiệu quả cụ thể cho tập thể.