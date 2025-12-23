Pha ăn mừng suýt thành bi kịch của Patson Daka

Một cú đánh đầu phút bù giờ mang về điểm số quý giá cho Zambia, nhưng chỉ vài giây sau, tất cả nín thở vì Patson Daka.

Patson Daka có pha ăn mừng khiến tất cả rùng mình.

Phút 92 trong trận ra quân tại Africa Cup of Nations hôm 22/12, Patson Daka trở thành người hùng của Zambia. Từ đường tạt bóng chuẩn xác, tiền đạo 27 tuổi lao người đánh đầu gỡ hòa 1-1 trước Mali, cứu Zambia khỏi một thất bại trong gang tấc. Nhưng khoảnh khắc vỡ òa ấy suýt biến thành thảm họa.

Trong cơn phấn khích, Daka lao về phía cột cờ góc và thử thực hiện một cú backflip. Anh tiếp đất lỗi, phần cổ đập mạnh xuống sân trong tư thế khiến tất cả trên khán đài Stade Mohamed, sân vận động 67.000 chỗ ngồi tại Morocco, chết lặng. Đồng đội, ban huấn luyện và khán giả đều lo ngại về một chấn thương nghiêm trọng.

May mắn cho Zambia, Daka không phải rời sân. Anh được đồng đội đỡ dậy, tiếp tục thi đấu những phút còn lại và cùng đội giữ lại một điểm quý giá. Một bàn thắng, một cú ngã, và một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng ranh giới giữa khoảnh khắc vinh quang và tai nạn luôn rất mong manh.

Xét về chuyên môn, đó là bàn thắng mang nhiều ý nghĩa. Trước đó, Mali đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên trong hiệp một khi El Bilal Touré sút hỏng phạt đền, rồi chính anh mở tỷ số ở phút 61. Zambia không buông xuôi, liên tục gây sức ép và được đền đáp đúng lúc. Bàn gỡ của Daka giúp đội bóng này duy trì hy vọng đi tiếp trong một bảng đấu không hề dễ thở.

Với cá nhân Daka, pha lập công ấy nhắc lại vai trò rất khác của anh khi khoác áo đội tuyển so với cấp CLB. Ở Leicester City, tiền đạo này chưa bao giờ thực sự bùng nổ như kỳ vọng kể từ khi gia nhập năm 2021. 24 bàn thắng và 16 kiến tạo sau 143 lần ra sân là con số khiêm tốn với một bản hợp đồng từng được xem là “hàng hot” của Premier League.

Nhưng trong màu áo Zambia, Daka lại là gương mặt khác. 21 bàn sau 44 trận cho đội tuyển quốc gia cho thấy anh luôn biết cách tỏa sáng khi cần thiết. Với HLV Moses Sichone, Daka không chỉ là tiền đạo chủ lực mà còn là điểm tựa tinh thần.

Zambia vẫn còn chặng đường dài phía trước ở AFCON, với trận gặp Comoros trước khi đối đầu chủ nhà Morocco. Sau cú tiếp đất khiến tất cả thót tim, điều quan trọng nhất lúc này là Daka đủ thể lực để ra sân. Bởi với Zambia, bàn thắng của anh không chỉ mang lại một điểm, mà còn nhắc họ rằng hy vọng vẫn còn, miễn là người hùng ấy vẫn đứng vững trên sân.