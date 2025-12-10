Pfizer bắt tay hãng dược Trung Quốc phát triển thuốc giảm cân

Hai bên phát triển và thương mại hóa một loại thuốc kiểm soát cân nặng thử nghiệm, tiếp tục thể hiện quyết tâm quay lại thị trường điều trị béo phì đang tăng trưởng nhanh.

Pfizer vừa ký thỏa thuận cấp phép độc quyền với YaoPharma - công ty con của Tập đoàn dược phẩm Fosun (Trung Quốc) - nhằm phát triển và thương mại hóa một loại thuốc kiểm soát cân nặng thử nghiệm, tiếp tục thể hiện quyết tâm quay lại thị trường điều trị béo phì đang tăng trưởng nhanh.

Theo thỏa thuận, Pfizer sẽ trả cho YaoPharma khoản tiền ban đầu 150 triệu USD để giành quyền phát triển, sản xuất và phân phối toàn cầu đối với ứng viên thuốc mang mã YP05002, thuộc nhóm thuốc GLP-1.

Đổi lại, YaoPharma sẽ hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đang được tiến hành trước khi chuyển giao toàn bộ quyền cho đối tác Mỹ. Tổng giá trị các khoản thanh toán theo giai đoạn phát triển, phê duyệt và thương mại hóa có thể lên tới khoảng 1,9 tỷ USD , chưa kể tiền bản quyền bán hàng theo bậc thang nếu thuốc được chấp thuận lưu hành .

YP05002 đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trong lĩnh vực quản lý cân nặng. Ngoài tiềm năng hỗ trợ giảm cân, YaoPharma cho biết ứng viên này còn được kỳ vọng mang lại lợi ích trong điều trị tiểu đường và các rối loạn chuyển hóa khác.

Pfizer dự kiến sẽ đánh giá YP05002 cả ở dạng đơn trị liệu lẫn kết hợp với một số hoạt chất khác trong danh mục nghiên cứu tim mạch - chuyển hoá của hãng.

Động thái này diễn ra chỉ ít tuần sau khi Pfizer hoàn tất thương vụ thâu tóm công ty công nghệ sinh học Metsera với giá có thể lên tới 10 tỷ USD , qua đó sở hữu MET-097i - một thuốc GLP-1 dạng tiêm đang ở giai đoạn thử nghiệm 2b, có lợi thế tiêm mỗi tháng một lần.

Trước đó, Pfizer từng phải dừng phát triển một số ứng viên GLP-1 dạng uống do lo ngại về an toàn gan hoặc kết quả thử nghiệm ban đầu không đạt kỳ vọng, khiến chiến lược béo phì của hãng gặp gián đoạn trong thời gian ngắn.

Lãnh đạo Pfizer khẳng định mảng nghiên cứu tim mạch - chuyển hóa là ưu tiên chiến lược dài hạn, được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong những năm tới. Việc bổ sung YP05002 vào danh mục giúp hãng củng cố lại vị thế trong cuộc đua phát triển thuốc giảm cân, lĩnh vực đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các ông lớn dược phẩm toàn cầu.

Về phía đối tác Trung Quốc, lãnh đạo YaoPharma đánh giá thỏa thuận với Pfizer là minh chứng cho năng lực nghiên cứu - phát triển của doanh nghiệp, đồng thời kỳ vọng tận dụng được mạng lưới phát triển và thương mại hóa toàn cầu của Pfizer để đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn.

Thông tin hợp tác đã giúp cổ phiếu Fosun niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng mạnh trong phiên giao dịch gần nhất, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với thương vụ này.