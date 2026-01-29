Pax Thiên hiện tại

Pax Thiên gây chú ý khi xuất hiện tại Liên hoan phim Sundance. Đây là lần hiếm hoi con trai nuôi của Angelina Jolie dự sự kiện kể từ sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo E! Online, Pax Thiên vui vẻ giao lưu với đạo diễn Fernando Ferro và Garrett Patten tại buổi chiếu phim kinh dị Self Custody, nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Sundance (diễn ra từ ngày 22/1 đến 1/3).

Đây là lần hiếm hoi con trai nuôi của Angelina Jolie dự sự kiện về phim ảnh, sau hơn một năm xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Pax Thiên mặc áo kẻ caro, bên trong là áo thun đen, chụp ảnh cùng cặp đạo diễn nổi tiếng. Trên khuôn mặt của Pax Thiên vẫn lộ vết sẹo lớn.

Tờ TMZ tiết lộ Pax Thiên đang muốn theo đuổi con đường sản xuất phim. Anh đã thảo luận với Fernando Ferro và Garrett Patten một số dự án trong tương lai.

Pax Thiên muốn theo đuổi con đường sản xuất phim. Ảnh: Self Custody Movie / TBK.

Trước đây, Pax Thiên từng có kinh nghiệm làm phim và đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho Angelina Jolie ở dự án Without Blood vào năm 2022.

Vào cuối tháng 7/2024, khi đang lái xe đạp điện trên Đại lộ Los Feliz ở Los Angeles (Mỹ) trong giờ cao điểm, Pax Thiên đâm vào phía sau một chiếc ôtô đang chờ đèn đỏ và ngã lăn ra đường, bất tỉnh. Một lát sau, cậu tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu, đau hông, miệng đầy máu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, con trai Jolie được cho là không đội mũ bảo hiểm. Một số nhân chứng ở hiện trường kể rằng khi Pax Thiên nằm bất động trên đường, họ đã lo sợ điều xấu nhất có thể xảy ra.

People cho biết Pax Thiên được đưa khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) sau gần một tuần gặp nạn. Con trai Jolie bị chấn thương phức tạp, phải tập vật lý trị liệu.

Jolie sau đó đã thuê bác sĩ thẩm mỹ để điều trị vết sẹo lớn trên trán Pax Thiên.

Pax Thiên tên thật là Nguyễn Quang Sáng, sinh năm 2003, được Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam năm 2007. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2021, Pax Thiên tập trung theo đuổi đam mê nghệ thuật.