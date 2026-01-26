Pato đàm phán mua đội bóng Anh

Cựu tiền đạo Alexandre Pato được cho là sẵn sàng thâu tóm một đội bóng đang thi đấu tại League Two thuộc giải hạng tư của bóng đá Anh.

Pato có khả năng trở thành ông chủ đội bóng hạng 4 nước Anh.

Theo Colchester Gazette, cựu ngôi sao 36 tuổi có những buổi làm việc với ông Robbie Cowling, chủ sở hữu kiêm Chủ tịch CLB Colchester United, xoay quanh khả năng đầu tư vào đội bóng này. Pato được cho là nằm trong nhóm khách mời có mặt trên khán đài sân JobServe Community, chứng kiến chiến thắng 2-1 của Colchester United trước Fleetwood Town hôm 24/1. Hiện đội bóng xếp thứ 8 tại League Two.

Về phía Colchester United, ông Robbie Cowling nhiều lần khẳng định mong muốn rút lui với CLB đã gắn bó gần 20 năm, nhưng chỉ sẵn sàng chuyển giao đội bóng cho những đối tác phù hợp và có tâm. Một thương vụ bán CLB cho Lightwell Sports Group (Mỹ) từng được nhắc tới mùa hè năm ngoái nhưng đổ vỡ, trong khi nhiều nhà đầu tư quốc tế khác vẫn bày tỏ sự quan tâm.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Pato sẽ gia nhập làn sóng các cựu danh thủ chuyển hướng sang vai trò ông chủ, nối bước David Beckham (Inter Miami), Ronaldo Nazario (Real Valladolid) hay Zlatan Ibrahimovic (Hammarby).

Cá nhân Pato từng được coi là thần đồng của bóng đá thế giới khi gia nhập AC Milan từ Internacional. Tại đây, anh ghi 63 bàn sau 150 trận cho đội bóng áo sọc đỏ-đen. Tuy nhiên, sự nghiệp của Pato sớm chững lại vì những chấn thương dai dẳng ở đùi và gân kheo.

Rời Milan năm 2013, Pato trở về Brazil, khoác áo Corinthians, Sao Paulo, từng có quãng thời gian ngắn chơi bóng tại Chelsea năm 2016, trước khi phiêu bạt qua Tây Ban Nha, Trung Quốc, Mỹ và giải nghệ trong màu áo Sao Paulo năm 2023.