Park Shin Hye mang thai

Park Shin Hye và Choi Tae Joon kết hôn năm 2022. Cặp sao dự kiến đón con thứ 2 vào mùa thu này.

Ngày 14/4, tờ The JoongAng đưa tin nữ diễn viên Park Shin Hye đang mang thai con thứ 2. Theo thông báo từ công ty quản lý Salt Entertainment của Park Shin Hye, nữ diễn viên dự kiến ​​sinh vào mùa thu năm nay. Do đó, cô dự định tập trung vào chăm sóc tiền sản và sức khỏe trong thời gian này.

Park Shin Hye và Choi Tae Joon kết hôn năm 2022 sau khoảng 4 năm hẹn hò. Họ chào đón con trai đầu lòng cùng năm đó.

Vừa qua, Park Shin Hye thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong Undercover Miss Hong. Lấy bối cảnh Seoul năm 1997, bộ phim kể về Hong Keum Bo, một thanh tra chứng khoán ưu tú. Hong Keum Bo đóng giả làm nhân viên cấp dưới 20 tuổi tại một công ty đầu tư để điều tra các hành vi sai trái về tài chính. Tại đây, cô đối mặt với sự hỗn loạn nơi công sở, những âm mưu ngầm và tình huống hài hước.

Khi được công chiếu vào 17/1, phim đạt tỷ lệ người xem trên toàn quốc là 3,5% và tỷ lệ người xem tại khu vực đô thị là 3,2%. Bộ phim tăng mạnh rating trong những tập tiếp theo. Tập cuối cùng phát sóng vào 8/3 đạt tỷ lệ người xem trung bình 12,4% trên toàn quốc và 13,0% tại thủ đô, đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả kênh truyền hình cáp và truyền hình mặt đất.

Park Shin Hye sinh năm 1990. Cô tham gia các phim nổi tiếng như Nấc thang lên thiên đường (2003), Cây thiên đường (2006), Cô nàng đẹp trai (2009), Người thừa kế (2013), Pinocchio (2015), Chuyện tình bác sĩ (2016), Ký ức Alhambra (2019)...