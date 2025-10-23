Park Bom lại gây sốc

Park Bom đâm đơn kiện CEO YG Entertainment để khiếu nại công ty cũ không thanh toán đủ lương trong thời gian hoạt động.

Theo Maeil Newspaper, Park Bom đã đệ đơn khởi kiện Yang Hyun Suk - nhà sản xuất điều hành của công ty giải trí YG Entertainment. Thông tin được chính nữ ca sĩ công bố thông qua mạng xã hội cá nhân.

Ngày 22/10, Park Bom đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình: "Gửi đến công chúng, xin hãy điều tra kỹ lưỡng những gì YG đã làm với Park Bom". Kèm theo bài đăng là hình ảnh một đơn kiện chính thức, trong đó Park Bom là người khiếu nại và Yang Hyun-suk là người bị tố cáo.

Park Bom thông báo đâm đơn khiếu nại.

Trong đơn kiện, Park Bom trình bày: "Bị đơn đã không thanh toán thu nhập đáng lẽ phải được trả cho người khiếu nại trong một thời gian dài. Tôi yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng và xử phạt pháp luật về vấn đề này".

"Bị đơn đã không thanh toán đúng mức thu nhập từ tất cả các hoạt động mà người khiếu nại tham gia, bao gồm phát hành nhạc, biểu diễn, phát sóng, quảng cáo, sự kiện, viết lời và sáng tác", nữ ca sĩ khẳng định.

Cô còn đề cập đến một con số gây khó hiểu về số tiền: "Số tiền được ước tính là 1002003004006007001000034 '64272e nghìn tỷ won". Park Bom nhấn mạnh rằng YG Entertainment đã không cung cấp hồ sơ thanh toán và cô không nhận được bất kỳ khoản thanh toán hợp pháp nào.

Park Bom cho biết đã tổn thất về tài chính lẫn tổn thương tinh thần đáng kể. Đơn kiện được cho đã nộp vào ngày 19/10. Tuy nhiên, con số khó hiểu về số tiền được đề cập trong tài liệu đã khiến dư luận và cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi.

Park Bom ra mắt với tư cách là giọng ca chính của 2NE1 vào năm 2009 và nhận được sự yêu mến rộng rãi. Năm 2016, cô rời công ty sau khi 2NE1 tan rã. Đến năm 2018, Park Bom ký hợp đồng với công ty D-Nation Entertainment.

Năm ngoái, nhóm đã tái hợp sau 8 năm để kỷ niệm 15 năm thành lập bằng một chuyến lưu diễn châu Á. Tuy nhiên, Park Bom đã phải tạm ngừng các hoạt động vào tháng 8 cùng năm vì lý do sức khỏe.

Thời điểm đó, công ty quản lý D-Nation Entertainment thông báo: "Park Bom sẽ không thể tham gia vào các hoạt động tương lai của 2NE1. Sau khi nhận được lời khuyên y tế, chúng tôi quyết định để cô ấy nghỉ ngơi và ổn định".