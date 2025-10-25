Park Bom giao tiếp khó khăn

Công ty quản lý của Park Bom cho biết nữ ca sĩ đang trong tình trạng bất ổn tinh thần nghiêm trọng và cần thời gian nghỉ ngơi.

Theo Chosun, công ty D-Nation Entertainment ra thông báo cho biết Park Bom hiện ở trạng thái rất bất ổn về mặt cảm xúc, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn. Công ty cho biết thêm nữ ca sĩ đang cần điều trị và nghỉ dưỡng khẩn cấp để phục hồi sức khỏe.

Phía D-Nation khẳng định: “Một số bài đăng trên mạng xã hội của Park Bom đã bị chia sẻ và diễn giải sai, dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. Điều này không chỉ gây tổn thương cho chính cô ấy mà còn ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè”.

Công ty yêu cầu công chúng ngừng lan truyền và bàn tán về các bài viết liên quan, đồng thời đề nghị giới truyền thông hạn chế đăng tải thêm tin tức trong thời gian nữ nghệ sĩ đang điều trị.

Công ty quản lý cho biết Park Bom đang bất ổn về tinh thần. Ảnh: @newharoobompark.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để Park Bom có thể sớm hồi phục và trở lại với hình ảnh tích cực hơn. Mong người hâm mộ thấu hiểu và gửi lời động viên chân thành đến cô ấy”, thông báo cho biết.

Trước đó, ngày 22/10, Park Bom khiến người hâm mộ hoang mang khi đăng tải một loạt bài viết cáo buộc Yang Hyun Suk – nhà sáng lập YG Entertainment – không thanh toán khoản lợi nhuận “hàng trăm tỷ won” từ thời hoạt động cùng 2NE1. Nữ ca sĩ còn công khai đơn kiện ông Yang trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, phía D-Nation phủ nhận hoàn toàn, khẳng định mọi khoản thu nhập của Park Bom tại YG đã được thanh toán đầy đủ, và không có vụ kiện nào được nộp lên cơ quan chức năng.

Park Bom ra mắt với tư cách là giọng ca chính của 2NE1 vào năm 2009 và nhận được sự yêu mến rộng rãi. Năm 2016, cô rời công ty sau khi 2NE1 tan rã. Đến năm 2018, Park Bom ký hợp đồng với công ty D-Nation Entertainment.

Năm ngoái, nhóm đã tái hợp sau 8 năm để kỷ niệm 15 năm thành lập bằng một chuyến lưu diễn châu Á. Tuy nhiên, Park Bom đã phải tạm ngừng các hoạt động vào tháng 8 cùng năm vì lý do sức khỏe.