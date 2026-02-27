Pakistan không kích Afghanistan

Ngày 27/2, một nguồn tin an ninh cho biết Pakistan đã tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có một kho đạn tại tỉnh Nangarhar.

Thiệt hại sau cuộc không kích của Pakistan tại tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo nguồn tin, các cuộc không kích được thực hiện như một phần của chiến dịch “Ghazab Lil Haq” do Pakistan phát động sau khi lực lượng Taliban tại Afghanistan nổ súng tấn công các tiền đồn của Pakistan dọc khu vực biên giới vào tối 26/2.

Nguồn tin khẳng định một kho đạn lớn, 3 tiểu đoàn Afghanistan cùng một sở chỉ huy khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, hơn 36 xe tăng, pháo và xe bọc thép chở quân cũng bị phá hủy.

Trong tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, ông Mosharraf Zaidi, cho biết các đòn đáp trả của lực lượng nước này đã khiến 72 tay súng Afghanistan thiệt mạng, hơn 120 người bị thương; 16 chốt bị phá hủy và 7 chốt của phía Afghanistan bị kiểm soát.

Trước đó, trên bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26/2, người phát ngôn chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, thông báo quân đội nước này đã tiến hành tấn công vào các cơ sở quân sự của Pakistan ở khu vực biên giới. Chính quyền Taliban cho biết lực lượng của họ đã chiếm được 15 tiền đồn quân sự của Pakistan trong đợt tấn công trên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Pakistan Attaullah Tarar cho hay ít nhất 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi lực lượng Taliban nổ súng vào các vị trí của Pakistan dọc biên giới hai nước. Ông Tarar nhấn mạnh lực lượng an ninh Pakistan đã đáp trả “ngay lập tức và hiệu quả”, đồng thời khẳng định Islamabad sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an toàn cho người dân.

Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc ngày 26/2 cho biết ông Antonio Guterres đang theo dõi sát và bày tỏ quan ngại trước các vụ đụng độ xuyên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Trong thông cáo gửi báo chí ngày 26/2, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng thời bảo đảm bảo vệ dân thường. Hoan nghênh các nỗ lực trung gian hòa giải của một số quốc gia thành viên trong những tháng gần đây, ông Guterres cũng hối thúc các bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt thông qua con đường ngoại giao.