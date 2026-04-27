Pakistan 'hụt hơi' trong sứ mệnh đưa Mỹ - Iran trở lại bàn đàm phán

Mỹ và Iran đã không thể khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ hai vào cuối tuần qua, bất chấp những nỗ lực đến phút chót của Pakistan, giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Islamabad trong việc dàn xếp để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 2 tháng.

Lính Pakistan đứng gác ở khu vực nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ở thủ đô Islamabad. Ảnh: Reuters

Sau nhiều ngày chờ đợi, Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến của hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff tới Islamabad để tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Iran, cho rằng Cộng hòa Hồi giáo “đưa ra nhiều đề nghị, nhưng chưa đủ” để nối lại đối thoại.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có hai chuyến đến Islamabad vào cuối tuần qua. Axios đưa tin một đề xuất mới đã được chuyển tới Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan.

Việc không thể đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán cho thấy giới hạn của Pakistan trong nỗ lực hòa giải do Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif dẫn dắt. Dù lệnh ngừng bắn từ đầu tháng 4 hầu như vẫn được duy trì, nhưng hai bên vẫn bế tắc trong vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz. Iran cũng từ chối yêu cầu của Mỹ về dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ phải mất tới 20 tháng mới đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân, và kỳ vọng có thể nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng là không thực tế.

Ông Adam Weinstein - Phó Giám đốc Viện Quincy tại New York.

“Pakistan có thể tạo điều kiện và thúc đẩy động lực, nhưng không thể buộc hai bên phải nhượng bộ. Cách làm của ông Trump là ra tay trước, mang theo ‘khẩu súng đã lên đạn’ tới bàn đàm phán và yêu cầu đối phương đầu hàng. Điều đó có thể đã hiệu quả trong thời gian ngắn ở những nơi như Venezuela, nhưng khó có thể thành công với một quốc gia như Iran”, ông Weinstein nói với Bloomberg.

Tình hình rơi vào bế tắc sau nhiều tuần “ngoại giao con thoi” mà Pakistan đi đầu. Hai tuần trước, Islamabad đã tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên giữa đoàn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu với phái đoàn Iran, nhưng không đạt được thỏa thuận. Sau đó, tướng Munir tới Tehran để tiếp tục làm trung gian. Ngay sau đó, ông Trump tuyên bố Israel và Li-băng đã đạt được lệnh ngừng bắn.

Kỳ vọng làm nên điều kỳ diệu

Kỳ vọng Pakistan sẽ tổ chức thành công vòng đàm phán thứ hai từng rất lớn, tạo nền tảng để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, hai bên liên tục phát đi những tín hiệu trái ngược về triển vọng đối thoại.

Ngoại trưởng Iran Araghchi vừa trở lại Islamabad trước khi lên đường sang Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin.

“Một bên trung gian có thể chấm dứt cuộc chiến theo các điều khoản mà Washington chấp nhận được thì đúng là làm nên điều kỳ diệu. Còn nếu thất bại thì chỉ đơn giản là một quốc gia bình thường. Vấn đề là Pakistan muốn được nhìn nhận như một bên làm nên điều kỳ diệu”, ông Christopher Clary, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Albany, nhận định.

Ngày 26/4, Islamabad bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế an ninh đã áp dụng nhiều tuần qua - dấu hiệu cho thấy đàm phán khó có thể sớm diễn ra. Các chốt kiểm soát của cảnh sát được tháo dỡ, trường đại học thông báo mở lại lớp học trực tiếp, và các tuyến leo núi quanh thành phố được mở trở lại.

Dù trì hoãn đàm phán, Tổng thống Mỹ Trump vẫn ca ngợi tướng Munir và Thủ tướng Sharif. Đại sứ Iran cũng cảm ơn chính quyền và người dân Pakistan vì sự hỗ trợ.

“Trong khả năng và phạm vi của mình, Pakistan khó có thể đưa cả hai bên trở lại bàn đàm phán. Pakistan đã nỗ lực hết sức. Có lẽ họ sẽ nhận ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng gặp khó khăn khi làm trung gian tại Istanbul trước cuộc chiến vào cuối tháng 2”, Burzine Waghmar, chuyên gia tại Viện Nam Á SOAS thuộc Đại học London, đánh giá.

Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài, chưa rõ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ duy trì được bao lâu và khi nào eo biển Hormuz có thể được mở lại.

Pakistan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng năng lượng, với tình trạng cắt điện luân phiên tại thủ đô Islamabad và thiếu hụt nhiên liệu, làm suy yếu quá trình phục hồi kinh tế vốn đã mong manh.

“Pakistan đặc biệt dễ tổn thương trước cú sốc năng lượng toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế yếu, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và dòng kiều hối từ vùng Vịnh. Cuộc khủng hoảng càng kéo dài, tình hình của Pakistan càng tồi tệ. Đó là cái giá lớn nhất mà họ phải trả nếu nỗ lực trung gian thất bại”, ông Clary cho biết.