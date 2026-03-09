Ôtô tải biến dạng sau va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM

Sau va chạm, thùng container tách rời cabin, phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến tuyến huyết mạch này ở TP.HCM gần như bị tê liệt.

Ngày 9/3, Công an TP.HCM đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ va chạm giữa hai ôtô trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe đầu kéo container và ôtô tải lưu thông cùng chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi tới đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TP.HCM), hai phương tiện xảy ra va chạm.

Đầu xe tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo container.

Cú va chạm đã làm thùng container tách rời cabin, trong khi phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn ngang giữa đường, giao thông gần như bị tê liệt. May mắn, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, một đầu của thùng container rơi xuống đường, chắn ngang 3 làn xe của đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ở chiều ngược lại, xe tải nằm chắn ngang 3 làn xe. Một mảng bê tông của dải phân cách cũng bị hất văng ra lòng đường.

Thùng container chắn ngang giữa đường.

Xe tải chắn giữa đường sau va chạm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.