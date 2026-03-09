Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô tải biến dạng sau va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM

  • Thứ hai, 9/3/2026 17:01 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Sau va chạm, thùng container tách rời cabin, phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến tuyến huyết mạch này ở TP.HCM gần như bị tê liệt.

Ngày 9/3, Công an TP.HCM đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ va chạm giữa hai ôtô trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, vừa xảy ra trên địa bàn.

My Phuoc Tan Van anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe đầu kéo container và ôtô tải lưu thông cùng chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi tới đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TP.HCM), hai phương tiện xảy ra va chạm.

My Phuoc Tan Van anh 2

Đầu xe tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo container.

Cú va chạm đã làm thùng container tách rời cabin, trong khi phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn ngang giữa đường, giao thông gần như bị tê liệt. May mắn, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, một đầu của thùng container rơi xuống đường, chắn ngang 3 làn xe của đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ở chiều ngược lại, xe tải nằm chắn ngang 3 làn xe. Một mảng bê tông của dải phân cách cũng bị hất văng ra lòng đường.

My Phuoc Tan Van anh 3

Thùng container chắn ngang giữa đường.
My Phuoc Tan Van anh 4

Xe tải chắn giữa đường sau va chạm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Mưa trái mùa trút ào ào, người đi đường TP.HCM không kịp trở tay

Đầu giờ chiều 6/3, khu trung tâm TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa diện rộng. Cơn mưa kéo dài gần 30 phút với lượng mưa tương đối cao khiến người đi đường không kịp trở tay.

18:29 6/3/2026

Quốc lộ 13 mở rộng 8 làn, giao thông phía bắc TP.HCM dần thông thoáng

Quốc lộ 13 tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ đang dần thay đổi diện mạo khi được mở rộng lên 8 làn xe.

16:00 5/3/2026

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Tân Sơn TP.HCM, 3 người thương vong

Ngày 2/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Tân Sơn (phường Tân Sơn, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương.

13:59 2/3/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

