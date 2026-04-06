Ôtô nát đầu khi va chạm xe tải ở Đà Nẵng, một người tử vong

  • Thứ hai, 6/4/2026 14:01 (GMT+7)
Một người tử vong, 3 người bị thương sau khi xe tải xảy ra va chạm với ôtô ở Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 6/4, trên tuyến ĐT611 đoạn thuộc thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, xe tải mang BKS 92C-136.88 do N.V.T. (SN 1974, trú xã Quế Sơn) cầm lái, xảy ra va chạm với ôtô con mang BKS 43A-875.19 do T.V.T. (SN 1994, trú xã Quế Sơn) điều khiển, trên xe chở thêm 3 người khác.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.S.

Vụ tai nạn khiến bà M.T.T.H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quế Sơn nhưng không qua khỏi. 3 người bị thương được chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường, phần đầu hai chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hôm qua (5/4), trên Quốc lộ 1 tuyến tránh trung tâm TP Huế xảy ra vụ xe máy va chạm với ôtô đầu kéo khiến hai người thương vong.

Cụ thể, khoảng 15h22, xe đầu kéo mang biển số 43H-172.31 kéo theo rơmóoc mang BKS 43R-027.55 do ông Trần Minh T. (SN 1970, trú tổ 7, khu vực 4, phường An Cựu) điều khiển, chạy trên Quốc lộ 1A tuyến đường tránh trung tâm TP Huế.

Đến Km14+500, đoạn qua phường Kim Long, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 47AK-016.89 do anh Phan Văn H. (SN 1996, thường trú Hoà Đông, Ea Bông, Krông Ana, Đăklak (cũ) điều khiển), chở theo sau chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2002, trú kiệt 26 Ngọc Hồ, phường Kim Long, TP Huế).

Vụ tai nạn khiến anh Văn H. tử vong tại chỗ, chị Thanh H. bị thương.

Qua xác minh ban đầu, trong lúc xe ôtô đầu kéo đang lên dốc, ôm cua phía tay phải thì xe máy vượt từ sau lên trước phía bên tay phải, va quẹt vào ôtô gây tai nạn.

Sau tai nạn, Công an phường Kim Long phối hợp với Phòng PC08, PC09 tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vì sao 'xe điên' ngày càng nhiều?

Dù mật độ giao thông trong đô thị luôn đông đúc, tốc độ chậm, nhưng tần suất các vụ tai nạn do xe mất kiểm soát có dấu hiệu gia tăng. Vì sao, và có thể phòng ngừa bằng cách nào?

09:09 2/4/2026

Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong

Hai mẹ con chị Q. tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe đầu kéo trên đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng.

12:07 30/3/2026

Xe máy bị cuốn gầm xe container, 2 người thương vong

Tối 28/3, tại điểm giao giữa tỉnh lộ 878B và quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 người thương vong.

22:24 28/3/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thống Nhất/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

