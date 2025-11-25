Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu

  • Thứ ba, 25/11/2025 12:01 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Sáng 25/11, xe ôtô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

Oto lat ngua Hoang Dieu anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy tiếng động lớn khi chiếc xe ôtô con lật giữa đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc ôtô gặp tai nạn không xảy ra va chạm với xe khác. Nam tài xế điều khiển ôtô đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau vụ tai nạn.

Oto lat ngua Hoang Dieu anh 2
Oto lat ngua Hoang Dieu anh 3

Tại hiện trường, xe ôtô lật ngửa nằm giữa đường hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng. Túi khí trong xe bung. Lốp xe phía trước bị hư hỏng. Một phần bê tông dải phân cách giữa đường bị húc tung.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông.

https://tienphong.vn/ha-noi-o-to-lat-ngua-tren-duong-hoang-dieu-sau-khi-dam-dai-phan-cach-post1799245.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

