Ôtô lật giữa đường trong đêm ở TP.HCM

Chiếc ôtô tông vào dải phân cách rồi lật nghiêng giữa đường 30/4, đoạn qua địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP.HCM).

Ngày 7/11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ôtô lật nghiêng giữa đường phố trong đêm.

Dải phân cách giữa đường bị hư hỏng sau khi ôtô tông vào.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, chiếc ôtô lưu thông trên đường 30/4 theo hướng từ phường Lái Thiêu đi phường Thủ Dầu Một. Khi đi đến đoạn trước Trường THPT Võ Minh Đức, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, thì bất ngờ tông vào dải phân cách.

Ôtô lật giữa đường sau khi tông vào dải phân cách.

Cú tông mạnh khiến ôtô lật giữa đường, một đoạn dải phân cách hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đi đường nhanh chóng chạy tới hỗ trợ đưa nam tài xế ra khỏi xe.

Nhận được tin báo, lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường điều tiết giao thông. Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.