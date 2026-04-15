Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô lao thẳng vào hàng cầm đồ ở Hà Nội

  • Thứ tư, 15/4/2026 16:43 (GMT+7)
Tài xế điều khiển ôtô nhãn hiệu Honda CR-V đi từ phố Vũ Phạm Hàm sang đường Láng thì bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng cầm đồ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 14/4, một người đàn ông điều khiển ôtô nhãn hiệu Honda CR-V mang BKS 30L-016.XX đi từ phố Vũ Phạm Hàm ra đường Láng thì bất ngờ lao vào một cửa hàng cầm đồ tại số 890 đường Láng (phường Láng, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Láng. Ảnh: Hoàng Phú Thọ.

Tại hiện trường, cú va chạm khiến cửa hàng cầm đồ bị hư hỏng phần cửa, phần đầu ôtô cũng bị biến dạng.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,441 mg/L khí thở - mức vi phạm cao nhất theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Với vi phạm này, tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện trong thời hạn đến 7 ngày làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

https://vov.vn/xa-hoi/tai-xe-vi-pham-nong-do-con-kich-khung-lai-o-to-dam-vao-hang-cam-do-o-ha-noi-post1284091.vov

VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hàng cầm đồ Hà Nội Honda CR-V Ôtô Hàng cầm đồ Đường Láng Giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý