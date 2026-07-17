Ôtô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Sáng 17/7, ôtô khách di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua địa phận Hà Nội) lao khỏi cao tốc xuống đường gom, khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

Vụ việc xảy ra gần 1h cùng ngày tại Km198 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Chương Dương, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ôtô khách BKS 20C-172.XX lưu thông theo hướng Hà Nam - Hà Nội.

Khi đến khu vực cống chui Hà Vỹ (xã Chương Dương), xe bất ngờ đâm đổ hộ lan ven đường, lao khỏi cao tốc ra đường gom.

Vụ việc khiến xe khách lật nghiêng, hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hậu quả, 3 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.