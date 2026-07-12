Xe đầu kéo lao xuống đèo, húc sập nhà dân, tài xế tử vong

Trong lúc xuống dốc tại đèo Bẳn, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai, xe đầu kéo bất ngờ mất lái, lao vào nhà dân ven đường. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, căn nhà bị hư hỏng nặng.

Khoảng 10h30 ngày 12/7, tại khu vực đèo Bẳn, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đang xuống dốc, xe đầu kéo BKS 19H-071.74 kéo theo rơ-moóc BKS 19RM-002.75 bất ngờ mất lái, lao vào một ngôi nhà ven đường. Cú tông mạnh khiến căn nhà ven đường bị đổ sập một phần; đầu xe biến dạng hoàn toàn, tài xế mắc kẹt bên trong ca bin.

Lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Trương Mạnh Quyết, Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, y tế và các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, cần cẩu cùng các phương tiện chuyên dụng để phá dỡ phần ca bin, đưa nạn nhân ra ngoài và đưa đến trung tâm y tế cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế tử vong trên đường đi.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nguyên nhân vụ tai nạn nghi do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng hơn 40 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.