Siết chặt vận tải đường thủy sau tai nạn lật ca nô ở Phú Quốc

Sau vụ tai nạn lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, tỉnh An Giang và Bộ Xây dựng yêu cầu tổng kiểm tra an toàn giao thông đường thủy.

Sau vụ tai nạn lật ca nô nghiêm trọng trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc) khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh An Giang đã yêu cầu siết chặt quản lý vận tải, đồng thời tổng kiểm tra toàn diện công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.

Sáng 12/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng nhằm triển khai phương án khắc phục hậu quả, đồng thời đánh giá toàn diện vụ tai nạn xảy ra vào trưa 11/7. Nội dung cuộc họp tập trung vào công tác cứu hộ, điều trị nạn nhân, cũng như các thủ tục bảo hộ công dân đối với du khách nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan siết chặt quản lý vận tải, tổng kiểm tra an toàn giao thông đường thủy.

Theo báo cáo, chiếc ca nô gặp nạn chở tổng cộng 36 người, trong đó có 32 du khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên. Tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 11/7 khi phương tiện bị lật do sóng to, gió lớn, khiến toàn bộ hành khách rơi xuống biển.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã triển khai cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động tàu thuyền của doanh nghiệp và người dân tại cảng An Thới tham gia ứng cứu. Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ nạn nhân đã được đưa vào bờ, tiếp nhận sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc để điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, 15 du khách đã không qua khỏi.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được vận chuyển về TP.HCM để bàn giao cho thân nhân theo đề nghị của Lãnh sự quán Ấn Độ. Chính quyền tỉnh An Giang hỗ trợ khoảng 90 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, đồng thời cam kết chi trả toàn bộ chi phí lưu trú, đi lại cho thân nhân trong thời gian làm thủ tục.

Đối với những người sống sót, công tác chăm sóc y tế được triển khai tích cực. Đến nay, 16 người đã xuất viện, một trường hợp có bệnh lý tim mạch đang tiếp tục được điều trị và đã ổn định sức khỏe. Mỗi nạn nhân được hỗ trợ khoảng 13 triệu đồng cùng toàn bộ chi phí y tế liên quan.





Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có. Đồng thời, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân và gia đình.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động vận tải đường thủy. Theo đó, toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra nghiêm ngặt về điều kiện kỹ thuật, trang thiết bị an toàn như áo phao, quy trình vận hành trước khi xuất bến. Những phương tiện không đáp ứng đầy đủ quy định sẽ tuyệt đối không được cấp phép hoạt động.

Động thái này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách, đồng thời góp phần giữ vững hình ảnh, uy tín của du lịch Phú Quốc trong thời gian tới.

Cận cảnh hiện trường lật ca nô ở Phú Quốc Chiều 11/7, ca nô chở khách bị lật trên vùng biển An Thới (đặc khu Phú Quốc, An Giang), lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ.