Đưa 70 du khách từ Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã huy động tàu, xuồng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia, phối hợp đưa 70 du khách nước ngoài trên đảo Hòn Mây Rút Ngoài về đảo Phú Quốc an toàn.

Ngày 11/7, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ lật ca nô Ocean Pearl Island (biển kiểm soát AG-26751) trên vùng biển gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã triển khai lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo đó, đơn vị điều động tàu CSB 2002 đang làm nhiệm vụ trên biển cùng hai xuồng CSB 711 và CSB 712, với 40 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến hiện trường. Phó Tư lệnh Pháp luật và Phó Tham mưu trưởng Tác chiến trực tiếp chỉ huy lực lượng phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đưa du khách nước ngoài bị kẹt trên Hòn Mây Rút Ngoài lên Tàu CSB 2002 về đảo Phú Quốc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cũng thành lập Sở Chỉ huy phía trước tại Hải đội 422 (An Thới), do Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng trực tiếp chỉ huy, điều hành nhằm bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia cứu nạn. Đồng thời, Phó Chính ủy Vùng cùng tổ công tác và xe cứu thương được bố trí thường trực tại Cảng quốc tế An Thới để kịp thời tiếp nhận, đưa các nạn nhân đến các bệnh viện trên đảo Phú Quốc cấp cứu.

Cùng với công tác cứu nạn, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động tàu, xuồng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đưa 70 du khách nước ngoài còn mắc kẹt tại Hòn Mây Rút Ngoài trở về đảo Phú Quốc an toàn.