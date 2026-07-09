Xe tải lật dưới chân đèo Cù Hin, tuyến đường ra sân bay Cam Ranh ùn tắc kéo dài

Xe tải bất ngờ mất lái, lật nghiêng dưới chân đèo Cù Hin khiến giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, tuyến kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang, ùn ứ.

Chiều 9/7, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn khẩn trương xử lý hiện trường vụ lật xe tải dưới chân đèo Cù Hin (phường Nam Nha Trang), khiến giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hậu (trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển kiểm soát 49C-102.80 lưu thông theo hướng Cam Lâm - Nha Trang. Khi đến khu vực chân đèo Cù Hin, xe bất ngờ mất lái, lao sang lề đường, tông gãy một trụ đèn chiếu sáng rồi lật nghiêng giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.N.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến xe tải hư hỏng nặng, trụ đèn chiếu sáng bị gãy đổ. Phương tiện nằm chắn một phần mặt đường, gây ùn tắc nghiêm trọng trên tuyến Nguyễn Tất Thành - trục giao thông huyết mạch nối sân bay quốc tế Cam Ranh với trung tâm Nha Trang.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời triển khai công tác cứu hộ, di dời phương tiện gặp nạn nhằm sớm khôi phục lưu thông trên tuyến đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.