Ôtô con bị vò nát sau va chạm với xe đầu kéo

  • Thứ hai, 6/10/2025 18:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ôtô con mang biển số Hà Nội đang chạy từ nghĩa trang Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh (Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo, khiến 4 người thương vong.

Đến chiều 6/10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại xã Cồn Tiên giữa xe đầu kéo và ôtô con khiến 4 người thương vong.

Oto nat bet Quang Tri anh 1

Chiếc ôtô con biển số Hà Nội tan nát sau cú va chạm với xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị làm 4 người trên xe thương vong. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, anh Vũ H. (SN 1991, trú TP Hà Nội) điều khiển xe ôtô con biển số 30M-051.xx chở theo 3 người gồm chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1978); chị Lê Thị H. (SN 1987) và anh Dương Đức Th. (SN 1986) cùng trú TP Hà Nội di chuyển từ nghĩa trang Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh.

Khi đến Km1062+910 đoạn qua thôn Trường Hải (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 73F-002.xx kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 73RM-002.xx do Hồ Văn D. (1996, trú Thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) chạy theo hướng từ Bắc – Nam.

Sau va chạm chiếc ôtô biển số 30M-051.xx bị biến dạng, hư hỏng nặng; đồng thời làm chị Nguyễn Thị Thu H. chết tại chỗ, 3 người cùng ngồi trên xe bị thương nặng. Riêng chiếc xe đầu kéo hư hỏng nhẹ. Hiện Công an xã Cồn Tiên đang phối họp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho Phòng PC01 Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì khám nghiệm.

Cách đây gần 10 ngày, tại Quảng Trị cũng xảy vụ xe tải mất lái lao thẳng vào khu vực họp chợ khiến 12 người thương vong. Cụ thể, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Số nạn nhân trong vụ tai nạn được cơ quan chức năng thống kê đầy đủ gồm 12 người. Trong đó, 3 người tử nạn tại chỗ là Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Khách trên taxi công nghệ lao vào nhà dân ở TP.HCM đã tử vong

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, vị khách nữ trên taxi đã tử vong. Trước đó, chiếc taxi tông loạn xạ khiến nam nam sinh đi xe máy tử vong.

2 giờ trước

Taxi công nghệ chạy ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy ở TP.HCM

Taxi công nghệ do nam tài xế cầm lái chạy ngược chiều, lao nhanh rồi tông trúng người đàn ông đi xe máy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

8 giờ trước

Tai nạn liên hoàn hy hữu trên đường ở TPHCM, 4 người thương vong

Hai xe máy xảy ra va chạm làm 3 người bị thương nhẹ. Khi hai bên đang giải quyết, chỉ ít phút sau, cách đó vài mét, tiếp tục xảy ra vụ va chạm khác giữa xe máy với ôtô khách khiến một người tử vong.

24 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Vương/VTC News

