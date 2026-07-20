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Xã hội

Ôtô bất ngờ bốc cháy trên vỉa hè TP.HCM

  • Thứ hai, 20/7/2026 07:40 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ôtô 4 chỗ dừng trên vỉa hè để khắc phục sự cố, bất ngờ bốc cháy từ khoang máy. Nhiều người dân nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Rất may vụ việc không xảy ra thiệt hại về người.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 18h ngày 19/7, một ôtô 4 chỗ mang biển số 73A-173.xx bất ngờ bốc cháy khi đỗ trên vỉa hè gần giao lộ đường Cầu Cháy - 2/9, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương hỗ trợ chủ xe dập lửa.

Trước đó, do gặp sự cố, ôtô này đỗ trên vỉa hè để nhờ thợ kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá kiểm tra, bất ngờ lửa và khói bốc lên từ khoang máy.

Phát hiện sự việc, một số người đi đường hỗ trợ mở nắp capo, dùng nước dội vào khoang máy, nhưng phải hơn 10 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Bước đầu, tài xế cho biết phương tiện gặp sự cố về thắng nên phải dừng lại để khắc phục. Lúc khởi động lại xe, lửa bùng phát trong khoang máy.

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An Yên/Tiền Phong

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