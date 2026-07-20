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Hiện trường vụ việc
Khoảng 18h ngày 19/7, một ôtô 4 chỗ mang biển số 73A-173.xx bất ngờ bốc cháy khi đỗ trên vỉa hè gần giao lộ đường Cầu Cháy - 2/9, phường Phước Thắng, TP.HCM.
Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương hỗ trợ chủ xe dập lửa.
Trước đó, do gặp sự cố, ôtô này đỗ trên vỉa hè để nhờ thợ kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá kiểm tra, bất ngờ lửa và khói bốc lên từ khoang máy.
Phát hiện sự việc, một số người đi đường hỗ trợ mở nắp capo, dùng nước dội vào khoang máy, nhưng phải hơn 10 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt.
Bước đầu, tài xế cho biết phương tiện gặp sự cố về thắng nên phải dừng lại để khắc phục. Lúc khởi động lại xe, lửa bùng phát trong khoang máy.
Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.