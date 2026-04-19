Ớt được mùa, vì sao nông dân trắng tay?

Vụ Đông Xuân năm 2025-2026, toàn tỉnh trồng khoảng 1.000 ha ớt, hiện nông dân đang bước vào vụ thu hoạch, tuy nhiên giá ớt tươi hiện chỉ còn khoảng 5.000-6.000 đồng/kg, khiến nhiều người bị lỗ nặng.

Tại xã An Phú, bà Nguyễn Thị Hiền (61 tuổi) cho biết, gia đình bà trồng khoảng 500 m2 ớt. Dù vụ này ớt đạt năng suất, trái đẹp, nhưng giá bán thấp khiến việc thu hoạch không hiệu quả.

“Chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã gần 7 triệu đồng, chưa tính công chăm sóc. Giá này bán không đủ bù chi phí nên gia đình không dám thuê người hái”, bà Hiền nói.

Nông dân Quảng Ngãi thu hoạch ớt.

Tương tự, ông Đinh Hoàng Hà (trú xã An Phú) cho biết, gia đình trồng 1.000m² ớt, năm nay ớt cho sản lượng khá nhưng giá thấp nên hiệu quả kinh tế giảm mạnh. “Tiền công thuê người hái ớt đã 200.000 - 250.000 đồng/ngày, bây giờ nếu thuê thì càng lỗ nên gia đình phải tự thu hoạch để đỡ bớt phần nào chi phí”, ông Hà chia sẻ.

Theo ông Hà, nếu năm 2025 giá ớt tươi dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg, thì năm nay chỉ còn 5.000 - 6.000 đồng/kg. Bỏ thì tiếc, mà thu hoạch thì không đủ chi phí, khiến người dân rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá”. Giá ớt phải đạt khoảng 15.000 đồng/kg người dân mới đủ chi phí sản xuất, còn muốn có lời thì giá ớt phải từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Giá ớt hiện tại chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg khiến nông dân như ngồi trên đống lửa.

Thị trường tiêu thụ ớt ở Quảng Ngãi chủ yếu là Trung Quốc thông qua thương lái. Vì vậy, năm nào thị trường này tiêu thụ mạnh thì người trồng ớt có lãi và ngược lại. Dù biết rủi ro, nhiều nông dân vẫn tiếp tục trồng ớt với tâm lý “đánh cược” vào giá. Bởi có những thời điểm như năm 2025 giá từng tăng lên 70.000 - 80.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, biến động thất thường của thị trường khiến việc sản xuất luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Gần đây, nhu cầu nhập khẩu giảm, trong khi chi phí vận chuyển tăng cao khiến việc thu mua chậm lại. Hiện nay, các thương lái thu mua ớt tươi về cấp đông, phơi khô kéo dài thời gian bảo quản và chờ thị trường Trung Quốc tiêu thụ ớt mạnh trở lại để bán.

Nông dân phơi ớt đợi giá cao để bán.

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc quy hoạch vùng trồng ớt hiện chưa thật sự rõ ràng, trong khi sản xuất của người dân còn mang tính tự phát, mở rộng ồ ạt dẫn đến cung vượt cầu, đầu ra bấp bênh.

“Để hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá”, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần trồng với quy mô hợp lý, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để được bao tiêu sản phẩm. Qua đó, ổn định sản xuất và hạn chế rủi ro về giá cả; cần có giải pháp chế biến, bảo quản để giảm áp lực tiêu thụ trong thời gian ngắn”, ông Trung nhấn mạnh.