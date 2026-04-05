Oscar giải nghệ.

Cựu tiền vệ Oscar chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34 sau sự cố sức khỏe nghiêm trọng.

"Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho Sao Paulo, tôi muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi nghĩ mình có cả khả năng bóng đá và độ tuổi để thi đấu nhiều hơn, nhưng thật không may điều này đã xảy ra. Giờ tôi sẽ giải nghệ và tiếp tục ủng hộ Sao Paulo, tiếp tục cuộc sống của mình với tư cách là một người hâm mộ", Oscar chia sẻ.

"Tôi kết thúc sự nghiệp của mình tại Sao Paulo, sau khi đến nhiều nơi, hầu như khắp thế giới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ, đặc biệt là người hâm mộ Sao Paulo đã luôn sát cánh bên tôi kể từ khi trở lại và trong suốt thời gian khó khăn này", cựu tiền vệ người Brazil cho biết thêm.

Tháng 11 năm ngoái, Oscar bất ngờ gục ngã trong một buổi tập cùng Sao Paulo và phải nhập viện khẩn cấp. Sau quá trình kiểm tra, anh được chẩn đoán mắc chứng ngất do phản xạ phế vị, một tình trạng ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp, có thể gây mất ý thức đột ngột. Dù nỗ lực trở lại sân cỏ, vấn đề sức khỏe khiến Oscar không thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp.

Trở lại Sao Paulo, đội bóng thời thơ ấu, sau 8 năm thi đấu tại Trung Quốc, Oscar từng hy vọng viết nên cái kết đẹp cho sự nghiệp. Tuy nhiên, anh chỉ kịp ra sân 21 lần trước khi buộc phải dừng lại. Trong thông điệp chia tay, Oscar bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cống hiến nhiều hơn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng với tư cách một người hâm mộ.

Oscar trong màu áo Chelsea.

Oscar gia nhập Chelsea từ Internacional năm 2012 với giá khoảng 25 triệu bảng và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa. Anh có 203 lần ra sân, ghi 38 bàn và đóng góp 31 kiến tạo, cùng đội bóng giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, một Cúp Liên đoàn và một Europa League.

Năm 2017, anh chuyển sang Shanghai SIPG với mức phí 60 triệu bảng và trở thành biểu tượng tại đây, với 248 lần ra sân cùng 5 danh hiệu. Sau khi chia tay Trung Quốc năm 2024, Oscar trở về quê nhà trước khi hành trình thi đấu khép lại sớm hơn dự kiến.