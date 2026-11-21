Oppo Find X10 series có sự nâng cấp đáng kể về khả năng quay video. Find X10 Pro Max hỗ trợ các định dạng ghi hình cao cấp như 4K 120 fps và 8K 30 fps trên 3 camera; trong khi Find X10 mang khả năng tương tự lên hệ thống camera kép 200 MP. Đặc biệt, Oppo Find X10 cũng giải bài toán tỷ lệ khung hình với Open Gate. Tính năng cho phép người dùng ghi hình trên toàn bộ diện tích cảm biến với tỷ lệ 4:3, tăng cạnh dài lên 23% và cạnh rộng lên 63%. Nhờ vậy, người dùng có nhiều không gian hơn cho việc hậu kỳ và thoải mái chuyển đổi khung hình ngang/dọc, tinh chỉnh cho từng mạng xã hội. Với ưu thế đó, đây là thiết bị không nên bỏ lỡ với nhà sáng tạo nội dung (content creator) hay người thường xuyên thực hiện video chuyên nghiệp.