Ông Zelensky chia sẻ lập trường

Tối 10/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiếp tục đưa ra tuyên bố mới trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp hôm 9/7. Ảnh: Reuters

Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến ngày 15/8 giữa hai tổng thống Mỹ và Nga tại Alaska, nơi hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một đề xuất hòa bình của Nga, trong đó được cho là có điều khoản Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ cho Moscow.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định nước này đang “liên lạc thường xuyên” với các đối tác ở Mỹ để tìm cách bảo đảm hòa bình. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Nga đang tìm cách “lừa dối” Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, nhưng Ukraine sẽ không để chiến lược này thành công.

Ông Zelensky đánh giá cao những cam kết của Tổng thống Trump trong việc cứu sống người dân Ukraine và nhấn mạnh “nguyên nhân gốc rễ duy nhất” của cuộc chiến xuất phát từ phía Nga.

“Chúng tôi, những người Ukraine hiểu rất rõ về Nga, và đó là lý do tại sao trong điều kiện vô cùng khó khăn, người dân Ukraine đã kiên cường hơn ba năm qua trước cuộc chiến toàn diện. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ đất nước và nền độc lập của mình”, ông khẳng định.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết, phía Nga chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu thực sự nào cho thấy họ muốn hòa bình khi dẫn chứng về một vụ tấn công mới đây tại Zaporizhzhia.

“Vì vậy, chúng ta cần các biện pháp trừng phạt, cần phải gây áp lực. Cần phải có sức mạnh - trước hết là sức mạnh của Mỹ, sức mạnh của châu Âu, sức mạnh của tất cả các quốc gia mong muốn hòa bình và ổn định trong quan hệ quốc tế. Nếu Nga không muốn dừng chiến tranh, chúng ta phải buộc kinh tế của họ dừng lại”, ông nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Kyiv đang hợp tác chặt chẽ “với tất cả những ai tôn trọng luật pháp quốc tế” để gia tăng sức ép lên Nga và đạt được một nền hòa bình công bằng. Trước đó, một số đồng minh của nước này cũng từng khẳng định rõ rằng “mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được quyết định với sự tham gia của Ukraine”.

Mặc dù đến nay cuộc gặp ngày 15/8 chưa ấn định việc mời ông Zelensky tham dự, song các nguồn tin nói với CNN rằng khả năng nhà lãnh đạo Ukraine tham gia các cuộc đàm phán ba bên tại Alaska vẫn đang được để ngỏ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết các cuộc gặp có ông Zelensky nhiều khả năng sẽ diễn ra sau khi ông Trump và ông Putin gặp riêng.

Đặc biệt, vào ngày 10/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các bên đang làm việc để lên lịch cho cuộc gặp ba bên giữa các tổng thống Trump, Putin và Zelensky.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với Kyiv Independent rằng ông Trump và ông Putin dự kiến sẽ bàn về đề xuất của Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi hai tỉnh Donetsk và Luhansk - khu vực hiện đang bị Nga kiểm soát một phần.

Trước khi công bố cuộc gặp với ông Putin, ông Trump cũng nói với báo giới rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh “nhiều khả năng sẽ bao gồm việc hoán đổi một số vùng lãnh thổ”.

Tờ The Wall Street Journal ngày 9/8 đưa tin các quan chức Ukraine và châu Âu đã bác bỏ kế hoạch của ông Putin, đồng thời đưa ra đề xuất phản hồi cho phía Mỹ trước thềm cuộc gặp tại Alaska. Châu Âu mong muốn cùng Ukraine đặt ra một “lằn ranh đỏ” thống nhất, khẳng định các quan chức EU phải tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga và nhắc lại rằng tương lai của Ukraine không thể được bàn bạc nếu thiếu sự có mặt của Kyiv.