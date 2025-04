Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng sáng nay trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công nhiệm vụ cho ông Y Thanh Hà Niê Kđăm.

Theo quyết định, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Thái Học thôi giữ chức vụ quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Học được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm 52 tuổi, quê xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm là người dân tộc Ê Đê, trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, từng bước khẳng định năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị qua các vị trí công tác đa dạng từ địa phương đến Trung ương. Ông là thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới tại Lâm Đồng, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm từng trải qua nhiều vị trí công tác là: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Canada.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.