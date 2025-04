Ý kiến Tổng Bí thư về việc Bắc Ninh lùi thời gian lên TP trực thuộc TW

Thông báo nhắc lại việc Tỉnh ủy Bắc Ninh có Tờ trình số 89 ngày 2/4/2025 báo cáo Bộ Chính trị và Tổng Bí thư về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng kiến nghị Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đồng ý chủ trương cho tỉnh Bắc Ninh lùi thời gian báo cáo đề án này.

Liên quan đến nội dung này, Tổng Bí thư đồng ý chủ trương cho tỉnh Bắc Ninh lùi thời gian báo cáo đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh có trách nhiệm bàn giao lại nhiệm vụ xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới (sau sáp nhập) để triển khai và báo cáo Tổng Bí thư, Bộ Chính trị vào thời điểm phù hợp như đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, địa phương liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc đang tiến hành, không bị ảnh hưởng bởi chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian lùi báo cáo đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

