Bắc Ninh xin lùi thời gian trình Đề án lên thành phố thuộc Trung ương

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hồng Phúc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị cho lùi thời gian báo cáo Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 119 ngày 20/1 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và các chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định của thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ đó, sở đã tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Bộ Chính trị chủ trương lập Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương”...

Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cũng đã xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; tổ chức lựa chọn Đơn vị tư vấn lập và thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Sở cũng đã hoàn thành đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; báo cáo, trình cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, sở đã ban hành kế hoạch triển khai thu thập tài liệu phục vụ xây dựng Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; đồng thời tổ chức các đoàn đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn và huyện Tiên Du thực hiện thu thập tài liệu phục vụ xây dựng đề án.

Mọi công tác chuẩn bị để triển khai Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương gần như hoàn tất.

Tuy nhiên, sau đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 126, ngày 14/2 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; Kết luận số 127 ngày 28/2 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã đặt ra yêu cầu xây dựng "Đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh sau đó đã có văn bản triển khai thực hiện Kết luận 126, 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Vì vậy, để thực hiện chủ trương trên, Sở Nội vụ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định đồng ý chủ trương cho lùi thời gian báo cáo Đề án thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh đồng ý chủ trương cho thuê Đơn vị tư vấn lập Đề án không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo chỉ đạo của Trung ương và giao Sở Nội vụ làm chủ đầu tư xây dựng đề án.

