'Ông vua' kiếm tiền của làng quần vợt thế giới

Carlos Alcaraz, tay vợt số một thế giới, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên cả sân đấu lẫn ngoài đời.

Alcaraz giữ vững vị thế tay vợt số một thế giới. Ảnh: Reuters.

Theo Forbes, Carlos Alcaraz tiếp tục giữ vị thế tay vợt có thu nhập cao nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp, với tổng thu nhập ước tính 48,3 triệu USD trong 12 tháng qua - tăng đáng kể so với con số 42,3 triệu USD của năm trước.

Alcaraz kiếm được khoảng 35 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo, giúp anh trở thành tay vợt có thu nhập ngoài sân đấu cao nhất hiện nay. Nụ cười thương hiệu của "Carlitos" cùng với thành công trên sân đấu thu hút sự chú ý từ hàng loạt thương hiệu lớn.

Nhiều nhãn hàng sẵn sàng chi tiền để thuyết phục Alcaraz làm đại sứ thương hiệu. Theo người đại diện Albert Molina của tay vợt này, chỉ còn thiếu hai lĩnh vực bao gồm bảo hiểm và viễn thông là Alcaraz chưa có dịp hợp tác.

Các thương hiệu nổi tiếng như Danone, Nike, Babolat, Itau, Isdin, Rolex, El Pozo, Louis Vuitton và BMW đều chọn Alcaraz làm gương mặt đại diện. Những thành tích thể thao ấn tượng của Alcaraz càng làm tăng giá trị của anh qua từng năm.

Tay vợt 22 tuổi này vào đến chung kết trong bảy giải đấu gần đây nhất. Anh hướng tới việc giữ vững vị trí số một thế giới tại US Open 2025 ở New York.

Alcaraz thành công vang dội ở những giải gần đây. Ảnh: Reuters.

Alcaraz hiện dẫn đầu bảng xếp hạng điểm thưởng mà ATP phân phối vào cuối mùa giải, với 3,410 điểm, vượt xa người đứng thứ hai là Jannik Sinner (1,960 điểm). Sinner cũng không kém phần ấn tượng khi thu về 47,3 triệu USD trong năm qua, tăng mạnh so với mức 26,6 triệu USD của năm trước đó.

Ở vị trí thứ ba là Coco Gauff, người vừa giành chiến thắng tại Roland Garros, với tổng thu nhập 25 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo và 12,2 triệu USD từ giải thưởng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có ba tay vợt dưới 30 tuổi đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập. Kể từ khi Roger Federer, Maria Sharapova và Rafael Nadal dẫn đầu vào năm 2010, đây là một dấu mốc thú vị.

Federer là tay vợt kiếm tiền nhiều nhất trước khi giải nghệ vào năm 2022, trong khi Novak Djokovic chỉ giữ vị trí này trong thời gian ngắn vào năm 2023 rồi nhường lại cho Alcaraz.

Tại US Open 2025, Alcaraz chung nhánh đấu với Djokovic. Nếu cùng thi đấu tốt, cả hai sẽ đối đầu ở bán kết.

Dàn bom tấn đáng chờ đợi của Premier League Sesko, Gyokeres và một số cầu thủ khác là những sự bổ sung trong kì chuyển nhượng hè của các đội bóng lớn nước Anh được người hâm mộ kỳ vọng nhất.