Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm Chủ tịch UBND Hà Nội

  • Thứ bảy, 28/3/2026 11:12 (GMT+7)
Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/3, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết nghị công tác nhân sự và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: ông Dương Đức Tuấn, ông Nguyễn Xuân Lưu, bà Vũ Thu Hà, ông Trương Việt Dũng

Đồng thời, HĐND thành phố bầu 17 Uỷ viên UBND thành phố.

Trong sáng cùng ngày, HĐND thành phố đã bầu bà Phùng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; các ông, bà Trần Thế Cương, Phạm Quí Tiên, Phạm Thị Thanh Mai giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật.

Ngày 28/11/2025, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Vũ Đại Thắng từng kinh qua các chức vụ như: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Minh Tuệ/VTC News

