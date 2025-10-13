Ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tại Quyết định số 2240/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trương Cảnh Tuyên sinh năm 1969, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, có trình độ thạc sĩ kinh tế và lý luận chính trị cao cấp.

Quá trình công tác, ông Trương Cảnh Tuyên từng trải qua nhiều vị trí khác nhau của tỉnh Cần Thơ (trước năm 2004) và tỉnh Hậu Giang (trước hợp nhất) như: Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang); Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày 10/2, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Trương Cảnh Tuyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, ông Trương Cảnh Tuyên được HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Đến tháng 7, sau khi hợp nhất 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng cũ) thành thành phố Cần Thơ mới, ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ngày 3/10, ông được HĐND thành phố Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu. Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 11/10.