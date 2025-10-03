Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 3/10, Ban Tổ chức TW đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030, tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Các Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Nguyễn Minh Dũng, ông Lữ Quang Ngời, ông Kim Ngọc Thái, bà Hồ Thị Hoàng Yến, ông Lâm Minh Đằng, ông Lê Văn Hẳn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 có 83 đồng chí, Ban Thường vụ 24 đồng chí.

Trước đó, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 (ông Ngô Chí Cường vẫn điều hành hết chương trình đại hội).

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí trao quyết định, chúc mừng tân Bí thư cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết ông Trần Văn Lâu được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương. Ông có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn mới và cũng là thực hiện đúng chủ trương Bí thư không phải là người địa phương.

"Thay mặt Bộ Chính trị, xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Ngô Chí Cường và đồng chí Trần Văn Lâu được Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí Trần Văn Lâu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới", ông Lê Minh Trí phát biểu.