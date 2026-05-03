Ông Trump tuyên bố sẽ rút quân tại Đức, vượt xa con số 5.000 binh sĩ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/5 cho biết Mỹ dự định rút quân “nhiều hơn đáng kể” so với con số 5.000 binh sĩ mà Lầu Năm Góc ban đầu tuyên bố sẽ rút khỏi Đức trong năm 2027.

“Chúng tôi sẽ cắt giảm mạnh và con số này sẽ vượt quá 5.000 binh sĩ”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nam Florida khi chuẩn bị lên chuyên cơ Không Lực Một.

Phát biểu này được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ trong vòng 6 đến 12 tháng tới, sau một “cuộc đánh giá toàn diện về tư thế lực lượng của Mỹ tại châu Âu”.

Trước đó, ông Trump đã úp mở về động thái này vào đầu tuần, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Mỹ đang bị Iran “làm bẽ mặt”.

Quan hệ giữa các lãnh đạo châu Âu và chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột với Iran - chiến dịch được Washington triển khai mà không thông báo trước cho phần lớn các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Về phía Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius hạ thấp ý nghĩa của động thái này, cho rằng đây là điều “có thể dự đoán được”, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình.

Theo phía Đức, Căn cứ không quân Ramstein là trụ sở của Không quân Mỹ tại châu Âu - nơi điều phối các hoạt động vận tải hàng không, thả dù và sơ tán y tế - đồng thời cũng là một cơ sở quan trọng của NATO.