Ông Trump tuyên bố sẵn sàng quay trở lại chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông "sẵn sàng quay trở lại" cuộc chiến với Iran nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran rằng thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn kiệt. Ông không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn, mà mong muốn một thỏa thuận lớn chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Ông cũng đồng thời ám chỉ rằng các lực lượng quân đội Mỹ đã "sẵn sàng hành động về mặt quân sự".

Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ lạc quan về thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra của Mỹ, đặc biệt là nhằm vào các tàu của Iran.

Ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi kết thúc đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi nước này đưa ra đề xuất nhằm chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

“Dựa trên thực tế rằng chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này cũng không bất ngờ. Và theo đề nghị của Thống chế Pakistan Asim Munir cùng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn tấn công vào Iran, cho đến khi các lãnh đạo và đại diện của họ có thể đưa ra đề xuất thống nhất”, ông Trump viết trên Truth Social.

Ông cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục phong tỏa, đồng thời trên mọi phương diện khác, cần duy trì trạng thái sẵn sàng”.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng lệnh đình chiến đã hết hạn, “do đó lệnh sẽ được gia hạn cho đến khi đề xuất của phía Iran được trình lên, các cuộc thảo luận kết thúc, theo cách này hay cách khác”.

Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Pakistan

Chuyến đi dự kiến của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad (Pakistan) để dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đã bị hủy trong 21/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tới Islamabad trong vòng đàm phán đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Nhà Trắng đã tiết lộ thông tin với CNN, trong bối cảnh lộ trình tiếp theo vẫn còn nhiều bất định.

“Trong bối cảnh bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang chờ đề xuất từ phía Iran, chuyến đi tới Pakistan sẽ không diễn ra trong ngày 21/4 như đã định. Mọi cập nhật tiếp theo về cuộc gặp trực tiếp sẽ được Nhà Trắng công bố sau”, quan chức Mỹ cho biết.

Trước đó, ông Vance được lên kế hoạch di chuyển cùng hai đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan đàm phán với các quan chức Iran.

Ông Trump: Quân đội Mỹ đã 'xóa sổ' năng lực hạt nhân của Iran

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump khẳng định quân đội Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran.

Ông nhấn mạnh mức độ hủy diệt lớn đến mức phía Iran "không thể tiếp cận hay đào chúng lên được".

Bên cạnh đó, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt "truyền thông tin giả" vì đã phê phán Chiến dịch Midnight Hammer (Búa tạ Nửa đêm) - cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Sự vắng mặt tại Islamabad

Vòng đàm phán dự kiến tại Islamabad tuần này đang thiếu đi một thành phần cốt lõi trong "công thức hòa bình" của Tổng thống Trump. Đó là sự hiện diện trực tiếp của chính ông.

Theo CNN, việc ông không tham gia có thể xuất phát từ hai lý do chính. Các nhà đàm phán Iran có cấp bậc thấp hơn nhiều so với cấp nguyên thủ quốc gia. Các rủi ro tiềm ẩn tại địa điểm đàm phán.

Mặc dù vậy, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng sẽ xuất hiện vào phút chót. Ông khẳng định với giới báo chí tuần trước rằng bản thân "có thể đi" nếu một thỏa thuận chính thức được ký kết.

Mỹ và Iran đe dọa lẫn nhau

Trước đó, Mỹ và Iran đã đưa ra những tuyên bố đe dọa lẫn nhau trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần chính thức kết thúc.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này "sẵn sàng lật các quân bài mới trên chiến trường". Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran sẽ phải đối mặt với "những vấn đề chưa từng thấy trước đây" nếu lệnh ngừng bắn kết thúc vào thứ Tư mà không đạt được thỏa thuận nào.

Cuộc khẩu chiến diễn ra khi vòng đàm phán hòa bình lần thứ hai tại Pakistan đang rơi vào bế tắc. Nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ việc Mỹ bắt giữ một tàu mang cờ Iran gần eo biển Hormuz hôm 20/4, khiến Tehran giận dữ và đẩy giá dầu toàn cầu tăng vọt.

Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf bày tỏ sự phẫn nộ đối với Tổng thống Trump vì hành vi "áp đặt phong tỏa và vi phạm lệnh ngừng bắn": “Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai các phương án tác chiến mới trên chiến trường".

Theo phân tích, Iran đang gửi đi một "thông điệp hỗn hợp": sẵn sàng đàm phán nhưng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản áp đặt từ phía Mỹ. Các điểm bế tắc hiện nay bao gồm một loạt vấn đề:

Quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz.

Dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế.

Bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo.

Vai trò và quan hệ của Iran trong khu vực. Pakistan chờ phản hồi từ Iran về đàm phán với Mỹ Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết Tehran hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc tham dự vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ tại Islamabad. Ông Tarar khẳng định Pakistan đang kiên trì theo đuổi "con đường ngoại giao và đối thoại", đồng thời nhấn mạnh quyết định của Iran mang tính "then chốt" trong bối cảnh lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần sắp hết hiệu lực. Dù chưa có xác nhận chính thức, giới quan sát nhận định Tehran vẫn đang nỗ lực duy trì các kênh liên lạc ngoại giao.