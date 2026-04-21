Ông Trump kỳ vọng Mỹ đạt 'thỏa thuận lớn' với Iran

Ngày 21/4, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Washington “sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt” với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần.

Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn báo chí trong khuôn viên Nhà Trắng.

Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC: “Tôi nghĩ họ không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã vô hiệu hóa hải quân, không quân của họ, đã loại bỏ các lãnh đạo của họ. Thành thật mà nói, điều đó khiến tình hình phức tạp hơn ở một khía cạnh, nhưng những lãnh đạo mới hành xử lý trí hơn nhiều.

Đó chính là thay đổi chế độ, dù bạn gọi thế nào đi nữa. Đây không phải điều tôi từng nói sẽ làm, nhưng tôi đã thực hiện theo cách gián tiếp”.

Ông Trump cũng cho biết có thể sẽ “tiếp tục ném bom” nếu đàm phán không đạt được thỏa thuận để gia hạn lệnh ngừng bắn trước thời hạn tối 22/4.

“Tôi cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục ném bom, chúng tôi đã sẵn sàng. Quân đội đang rất háo hức hành động, họ thực sự đáng kinh ngạc”, ông Trump nói thêm.

Phó Tổng thống JD Vance cùng phái đoàn dự kiến tới Pakistan trong ngày 21/4 để chuẩn bị tham gia vòng đàm phán thứ hai. Trước đó, ông Trump cho hay khả năng gia hạn thêm thời gian ngừng bắn sau tối 22/4 là “rất khó xảy ra” nếu không đạt được thỏa thuận.

Khi nói về lý do không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn, ông Trump cho hay: “Tôi không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn bởi chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi không nghĩ họ có lựa chọn nào khác. Họ phải đàm phán”.

Khi được hỏi về tác động từ lời đe dọa ném bom cầu đường và nhà máy điện tại Iran, ông Trump nhấn mạnh điều này sẽ gây thiệt hại về quân sự cho Tehran.

“Đó không phải lựa chọn của tôi, nhưng lựa chọn ấy sẽ gây tổn hại cho họ về mặt quân sự. Họ sử dụng các cây cầu để vận chuyển vũ khí, triển khai tên lửa”, ông Trump giải thích, đồng thời cho biết cả hai bên đều đã tận dụng lệnh ngừng bắn để “tái bổ sung” nguồn lực.

Ông Trump cũng cho rằng Iran có động lực lớn để đạt được thỏa thuận với Mỹ: “Nếu đạt được thỏa thuận, họ có thể trở lại thành một quốc gia mạnh mẽ, một quốc gia tuyệt vời thêm một lần nữa”.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng những chỉ trích công khai trong nội bộ nước Mỹ về cuộc chiến với Iran có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình đàm phán.

“Họ không nên nói những điều tiêu cực như vậy khi nước Mỹ đang ở giữa một cuộc đàm phán, vì điều đó phần nào gây bất lợi cho chính chúng ta. Điều đó mang lại hy vọng cho phía bên kia, tôi không muốn họ có thêm hy vọng”, ông Trump nói, đồng thời đề cập tới các ý kiến chỉ trích từ đảng Dân chủ đối với chiến sự Iran.

