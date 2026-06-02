Ông Trump tuyên bố ngừng bắn, Israel và Hezbollah vẫn dội bom

Lực lượng Israel và Hezbollah vẫn tiếp tục không kích lẫn nhau tại Lebanon bất chấp tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Israel và Hezbollah đã chấp thuận ngừng bắn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng lệnh dừng bắn này sẽ kéo dài "vĩnh viễn".

Một tiêm kích của Israel bay trên bầu trời miền nam Lebanon hôm thứ Hai. Ảnh: EPA.

Ông Trump thông báo đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và tuyên bố: "Sẽ không có binh sĩ nào tiến vào Beirut. Những lực lượng đang trên đường tới đó đều đã quay trở lại".

Tổng thống Mỹ cho biết thêm ông "đã có cuộc trao đổi rất tốt với Hezbollah" thông qua bên trung gian, và các bên đồng ý chấm dứt hoàn toàn các hành động nổ súng, cam kết không tấn công lẫn nhau.

Ông Trump đánh giá cả hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung để lùi lại, coi đây là một bước ngoặt tiềm năng đối với một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất khu vực.

Tuy nhiên, thực tế chiến trường chưa thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Tại miền bắc Israel, Quân đội nước này cho biết đã đánh chặn thành công hai quả tên lửa được phóng từ phía Lebanon vào lãnh thổ Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng xác nhận sau khi phát đi cảnh báo về một máy bay của đối phương xâm nhập vào miền bắc Israel, mục tiêu tình nghi đã rơi xuống lãnh thổ Israel ở khu vực gần biên giới Lebanon.

Trước đó, hệ thống cảnh báo hỏa lực tên lửa và đạn đạo tại khu vực này đã được kích hoạt.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh cho các binh lính Israel tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon, đồng thời quân đội nước này đe dọa tái diễn các cuộc không kích vào Dahiyeh - thành trì của Hezbollah tại Beirut.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ thị cho quân đội nối lại đợt ném bom vào quận Dahiyeh. Mặc dù vậy, mệnh lệnh này được cho là đã phải hoãn lại do áp lực từ Washington và Iran đe dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán nếu Beirut bị tấn công.

Cùng ngày 1/6, phía Pháp đã ra thông báo không cho phép Bộ Quốc phòng Israel thiết lập gian hàng quốc gia để trưng bày các hệ thống chiến đấu tấn công tại hội chợ vũ khí hai năm một lần này, nhằm thể hiện sự phản đối đối với các động thái của Israel.

Phía Israel đã lên tiếng phản đối, mô tả đây là một quyết định mang tính toan tính chính trị và thương mại, đồng thời cho biết họ không bất ngờ trước hành động từ phía Pháp. Quyết định này có thể làm rạn nứt ngoại giao hơn giữa hai nước, vốn đã căng thẳng liên quan đến các chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza và Lebanon.

Vòng giao tranh hiện tại giữa Israel và Hezbollah bùng phát vào tháng 3/2026. Theo số liệu từ chính phủ Lebanon, các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ của Israel kể từ đó đến nay đã khiến hơn 3.370 người thiệt mạng, buộc hơn 1,2 triệu người phải di dời.