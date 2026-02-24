Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ 'dễ dàng chiến thắng' trước Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể “dễ dàng đánh bại” Iran nếu xung đột nổ ra, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng giới lãnh đạo quân đội Mỹ phản đối phương án tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng (Mỹ) ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Phát biểu ngày 23/2 tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định tin tức cho rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, phản đối phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là “sai sự thật 100%”, AFP cho biết.

“Tướng Caine, cũng như tất cả chúng ta, không mong muốn chiến tranh. Nhưng ông ấy tin rằng nếu quyết định tấn công được đưa ra, Mỹ sẽ giành chiến thắng dễ dàng. Ông ấy không hề nói về việc không tấn công Iran. Điều ông ấy quan tâm chỉ là chiến thắng, và nếu có lệnh, ông ấy sẽ dẫn đầu”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một loạt hãng truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin cho biết tướng Caine đã cảnh báo Tổng thống về những rủi ro nghiêm trọng nếu mở chiến dịch quân sự chống Iran.

Tướng Caine bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu hụt đạn dược và sự ủng hộ hạn chế từ đồng minh có thể khiến lực lượng Mỹ đối mặt nguy cơ lớn hơn trong trường hợp tấn công.

Trong khi đó, Wall Street Journal cho biết cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và một số quan chức Lầu Năm Góc đã cảnh báo về khả năng thương vong đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh, cũng như nguy cơ hệ thống phòng không Mỹ bị tiêu hao nghiêm trọng nếu xung đột kéo dài.

Trang tin Axios thậm chí dẫn nguồn nói rằng ông Caine cảnh báo nguy cơ Washington “sa lầy trong một cuộc chiến kéo dài” với Tehran. Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump - cũng được cho là đã khuyến nghị trì hoãn hành động quân sự để dành thêm cơ hội cho ngoại giao.

Thời gian qua, ông Trump liên tục phát tín hiệu cứng rắn, cảnh báo Mỹ có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran không đạt được một thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận năm 2015 - văn kiện mà ông đã rút khỏi vào năm 2018.

Song song với những tuyên bố mạnh mẽ, Washington đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay với ít nhất 13 chiến hạm, hơn 60 tiêm kích cùng nhiều máy bay hỗ trợ và tiếp dầu - mức tập trung lực lượng hải quân, không quân được đánh giá là lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ tại khu vực.

Ở diễn biễn khác, tại Iran làn sóng biểu tình chống chính phủ của sinh viên Iran đã lan rộng sang ngày thứ ba liên tiếp tại các trường đại học lớn ở Tehran và Isfahan. Tình trạng bất ổn nội bộ gia tăng trong bối cảnh nước này đang nỗ lực ứng phó trước rủi ro Mỹ can thiệp quân sự. Tổng thống Donald Trump đã phát đi cảnh báo yêu cầu Tehran chấm dứt bạo lực nhắm vào người biểu tình, đồng thời đe dọa tấn công quốc gia Hồi giáo này nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân.