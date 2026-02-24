Ông Trump dọa tăng mạnh thuế với các nước 'chơi chiêu'

Sau khi Tòa án Tối cao bác thuế khẩn cấp, ông Trump cảnh báo các nước không được rút khỏi thỏa thuận thương mại, nếu không sẽ đối mặt mức thuế cao hơn và các biện pháp mạnh tay hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/2, ông Trump cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc áp thêm phí cấp phép thương mại đối với các đối tác. Những phát biểu này làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu, kéo chứng khoán đi xuống trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về bước đi tiếp theo của Washington, theo Bloomberg.

“Bất kỳ quốc gia nào muốn ‘chơi trò’ với phán quyết lố bịch của Tòa án Tối cao, đặc biệt là những nước đã ‘móc túi’ nước Mỹ suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, sẽ phải chịu mức thuế cao hơn rất nhiều, và còn tệ hơn, so với những gì họ vừa đồng ý. Hãy coi chừng!”, ông Trump viết.

Dù Tòa án Tối cao vô hiệu hóa các mức thuế áp theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), ông Trump cho rằng phán quyết này thực tế vẫn khẳng định quyền của tổng thống sử dụng các công cụ thuế quan khác, thậm chí “mạnh mẽ và quyết liệt hơn, với nền tảng pháp lý vững chắc hơn” so với trước.

Ông cũng úp mở khả năng Mỹ sẽ áp phí cấp phép mới với các đối tác thương mại, song không cung cấp chi tiết cụ thể. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận bổ sung về kế hoạch này.

Tại Brussels, Nghị viện châu Âu ngày 23/2 quyết định hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, sau khi ông Trump áp mức thuế nhập khẩu tạm thời 15% đối với hàng hóa từ tất cả các quốc gia.

Theo dự thảo thỏa thuận, hàng hóa EU xuất sang Mỹ sẽ chịu thuế 15%, ngoại trừ hàng trăm mặt hàng được miễn trừ như thực phẩm, linh kiện máy bay, khoáng sản chiến lược và thành phần dược phẩm. Đổi lại, EU dự kiến xóa bỏ thuế đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, đặc biệt là hàng công nghiệp.

Trước đó, ngày 20/2, ông Trump công bố mức thuế tạm thời 10% theo Điều khoản 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau đó nâng lên mức tối đa 15% chỉ một ngày sau đó.

Mức thuế mới dự kiến có hiệu lực từ 0h01 ngày 24/2 (giờ Bờ Đông Mỹ). Cùng thời điểm, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo sẽ ngừng thu các khoản thuế theo IEEPA - vốn đã bị tuyên là bất hợp pháp - hơn ba ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Hiện triển vọng các thỏa thuận thương mại của Mỹ với nhiều đối tác vẫn phủ bóng bất định: Trung Quốc kêu gọi Washington dỡ bỏ các biện pháp thuế quan hiện hành, Liên minh châu Âu tạm hoãn phê chuẩn thỏa thuận, còn Ấn Độ trì hoãn những vòng đàm phán dự kiến.

Trong bối cảnh đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị khởi động thêm các cuộc điều tra theo Mục 301 nhằm vào các hành vi bị coi là thương mại không công bằng của một số quốc gia. Đây là bước đi pháp lý quan trọng, có thể mở đường cho Washington triển khai hoặc đe dọa áp đặt các mức thuế mới.