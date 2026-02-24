Thắng lợi lớn của ông Trump về hồ sơ mật

Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã ra phán quyết ngăn chặn vĩnh viễn việc công khai Tập II trong báo cáo cuối cùng của cựu Công tước đặc biệt Jack Smith, khép lại hy vọng của công chúng về việc tiếp cận các bằng chứng trong vụ án hồ sơ mật tại Mar-a-Lago.

Theo CNN, trong phán quyết dài 15 trang, Thẩm phán Aileen Cannon khẳng định việc công bố một báo cáo chứa đựng khối lượng lớn chứng cứ từ một vụ án đã bị bác bỏ là điều "không theo thông lệ".

Bà nhấn mạnh rằng ông Trump và những người liên quan vẫn được hưởng quyền suy đoán vô tội, và việc phát tán báo cáo này sẽ gây ra "sự bất công rõ rệt" khi các cáo buộc chưa bao giờ được đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn.

Báo cáo của ông Jack Smith vốn gồm hai phần riêng biệt: Tập I: Chi tiết về cuộc điều tra can thiệp bầu cử năm 2020 (đã được công bố đầu năm 2025). Tập II (Hồ sơ mật): Chi tiết các cáo buộc ông Trump giữ trái phép tài liệu an ninh quốc gia và cản trở công lý tại Florida. Đây chính là phần vừa bị Thẩm phán Cannon ra lệnh niêm phong vĩnh viễn.

Thẩm phán Cannon, người từng bác bỏ toàn bộ vụ án vào năm 2024 với lập luận rằng việc bổ nhiệm ông Jack Smith là vi hiến, thậm chí còn khiển trách cựu công tố viên vì đã soạn thảo báo cáo này. Bà gọi nỗ lực công khai tài liệu là một "chiến lược trơ trẽn" nhằm lách các mệnh lệnh trước đó của tòa án.

Phán quyết này được xem là một thắng lợi lớn cho Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực giữ cho các phát hiện của cuộc điều tra liên bang mãi mãi nằm trong vòng bí mật. Dù Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền mới (với sự dẫn dắt của Bộ trưởng Pam Bondi) cũng đã phản đối việc công bố, quyết định của tòa án đã tạo ra một rào cản pháp lý gần như không thể xuyên thủng.

Trong khi phe Cộng hòa ca ngợi đây là sự bảo vệ công lý trước những cuộc điều tra mang động cơ chính trị, các nhóm vận động minh bạch như Knight First Amendment Institute và American Oversight đã ngay lập tức bày tỏ ý định kháng cáo. Họ lập luận rằng công chúng có quyền được biết về các cáo buộc hành vi sai trái nghiêm trọng của quan chức cấp cao nhất quốc gia.

Hiện tại, báo cáo vẫn được lưu trữ tại Bộ Tư pháp nhưng bị cấm chia sẻ hoặc phát tán dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi có phán quyết ngược lại từ tòa phúc thẩm.