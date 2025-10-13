Ông Trump tuyên bố 'bình minh mới' đã ló rạng ở Trung Đông

Giữa tiếng hoan nghênh ở Quốc hội Israel, ông Trump ca ngợi việc toàn bộ con tin được thả và khẳng định chiến thắng của Israel là khởi đầu cho hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Quốc hội Israel (Knesset) ngày 13/10. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 tuyên bố lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza đánh dấu “hồi kết của một thời kỳ khủng bố và chết chóc”, mở ra “bình minh lịch sử của một Trung Đông mới”, theo New York Post.

Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset) giữa tiếng vỗ tay vang dội, ông Trump được giới thiệu chỉ vài giờ sau khi toàn bộ con tin còn sống được Hamas trả tự do trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn giữa nhóm vũ trang này và Israel.

“Đây là sự kết thúc của một thời kỳ đầy khủng bố và chết chóc, và là khởi đầu của kỷ nguyên đức tin, hy vọng và Thượng đế”, ông Trump tuyên bố.

“Đây là khởi đầu cho một hòa ước lớn lao và sự hòa hợp lâu dài dành cho Israel cùng tất cả các quốc gia trong khu vực - một vùng đất sẽ sớm trở nên thật sự huy hoàng. Tôi tin điều đó sâu sắc, đây chính là bình minh lịch sử của một Trung Đông mới”, ông nói thêm.

Ông cũng bày tỏ niềm vui khi những con tin còn sống sắp được đoàn tụ cùng người thân, đồng thời tưởng niệm 28 nạn nhân thiệt mạng - những người cuối cùng cũng sẽ được yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

“Sau hai năm ròng rã trong bóng tối và xiềng xích, 20 con tin dũng cảm đang trở về vòng tay rực rỡ yêu thương của gia đình, và đó là một niềm vinh quang”, vị Tổng thống Mỹ phát biểu.

“28 người thân yêu khác cũng trở về quê hương, để yên nghỉ vĩnh hằng trên mảnh đất thiêng này. Sau nhiều năm chiến tranh triền miên và hiểm nguy bất tận, hôm nay bầu trời đã yên ả, súng đạn lặng im, còi báo động ngừng vang”, ông nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng đề cập đến áp lực quốc tế ngày càng tăng buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài tại Dải Gaza. Tuy nhiên, ông cho rằng chiến thắng trên chiến trường đã đủ để mở ra một chương mới - chương của hòa bình.

“Với sự hỗ trợ của chúng tôi, Israel đã giành được mọi điều có thể bằng sức mạnh quân sự. Các bạn đã chiến thắng. Giờ là lúc chuyển hóa những chiến thắng ấy thành phần thưởng tối thượng: hòa bình và an ninh cho toàn bộ Trung Đông”, ông nói.

Không khí trong hội trường có lúc trở nên nhẹ nhàng khi ông Trump nhắc đến con gái Ivanka - người đã cải sang đạo Do Thái khi kết hôn với Jared Kushner. Ông cũng ca ngợi vai trò của Kushner và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, buổi phát biểu cũng xuất hiện một khoảnh khắc gây chú ý khi nghị sĩ cực tả Ofer Cassif thuộc đảng Hadash bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi hội trường sau khi la ó, cắt ngang phần phát biểu của ông Trump lúc ông ca ngợi nỗ lực hòa bình của ông Witkoff. Dù chưa rõ Cassif hét lên điều gì, phần lớn nghị sĩ còn lại đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi ông này bị mời ra ngoài.

Israel mở chiến dịch quân sự tại Gaza sau vụ tấn công đẫm máu ngày 7/10/2023 do phong trào Hamas tiến hành, khiến 1.200 người Israel thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt cóc. Lệnh ngừng bắn mới, cùng việc trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống, đang được xem là bước ngoặt hiếm hoi hướng tới chấm dứt chuỗi xung đột kéo dài suốt hai năm qua.