Ông Trump 'sốc' vì Thủ tướng Italy Meloni

  • Thứ tư, 15/4/2026 10:49 (GMT+7)
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bị ông Trump công khai chỉ trích gay gắt sau khi hai bên thể hiện quan điểm bất đồng về chiến sự Iran và an ninh năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 tuyên bố “bị sốc” trước Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, đồng thời cho rằng bà thiếu bản lĩnh như ông từng kỳ vọng, theo Guardian. Đây là lần hiếm hoi ông Trump công khai chỉ trích bà Meloni - một trong những đồng minh thân cận nhất của vị Tổng thống Mỹ tại châu Âu.

Bà Meloni vốn là người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump, song gần đây đã lên tiếng phản đối quyết định phát động chiến tranh với Iran, đồng thời chỉ trích phát biểu của ông về Giáo hoàng Leo là “không thể chấp nhận”.

ong Trump anh 1

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tháng 4/2025. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn báo Corriere della Sera, ông Trump cho rằng bà Meloni “rất khác so với những gì tôi nghĩ”, đồng thời công kích việc Italy từ chối hỗ trợ Mỹ trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đang bị Iran phong tỏa.

“Tôi bị sốc về bà ấy. Tôi từng nghĩ bà ấy có dũng khí. Tôi đã nhầm”, ông Trump được dẫn lời trong bài phỏng vấn đăng trực tuyến.

Nhà Trắng và văn phòng Thủ tướng Italy hiện đều từ chối bình luận về các phát ngôn trên.

Những chỉ trích này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong giọng điệu của ông Trump đối với bà Meloni - người từng là lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông năm 2025.

Chỉ mới tháng trước, ông Trump còn ca ngợi bà là “một nhà lãnh đạo tuyệt vời”, nhưng nay lại cáo buộc bà không ủng hộ các nỗ lực của Mỹ về an ninh năng lượng và vấn đề Iran, đồng thời cho rằng Italy muốn “để Mỹ làm thay phần việc của mình”.

Đáp lại việc bà Meloni lên án phát biểu của ông về Giáo hoàng Leo, ông Trump tuyên bố: “Người không thể chấp nhận chính là bà ấy, vì bà ấy không quan tâm việc Iran có vũ khí hạt nhân - thứ có thể phá hủy nước Italy trong hai phút nếu có cơ hội”.

Quan hệ gần gũi với ông Trump từng được bà Meloni kỳ vọng sẽ củng cố vị thế trong nước và quốc tế, song hiện lại có nguy cơ trở thành gánh nặng chính trị.

Khoảng 66% người dân Italy hiện có cái nhìn tiêu cực về Tổng thống Mỹ, và các nhà thăm dò cho rằng mối liên hệ chặt chẽ với Nhà Trắng có thể đã góp phần khiến bà Meloni thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách tư pháp hồi tháng trước.

Trong khi đó, chiến sự tại Iran đã đẩy giá năng lượng tại Italy tăng cao - quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí.

“Italy đang phải trả mức giá năng lượng cao nhất thế giới nhưng lại không sẵn sàng bảo vệ eo biển Hormuz… Họ phụ thuộc vào Donald Trump để giữ tuyến này thông suốt”, ông Trump nói.

Phương Linh

